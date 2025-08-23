TGCom24
La Notte nel Cuore, chi è Leyla Tanlar la bellissima e giovane attrice che interpreta Sevilay

Conosciamo meglio la giovane attrice Leyla Tanlar che presta il volto a Sevilay nella soap turca, in onda su Canale 5, La Notte nel Cuore.

La Notte nel Cuore è tornata su Canale 5 e il pubblico può tornare ad apprezzare trama e colpi di scena della soap turca. Nel cast c’è anche Leyla Tanlar, una giovane e bellissima attrice che presta il volto a Sevilay. Conosciamo meglio la sua vita privata, la sua carriera e qualche curiosità.

Nata il 13 dicembre 1997, sotto del segno del Sagittario, a Istanbul, Leyla Tanlar ha qualcosa che l’accomuna ad un altro attore turco amatissimo in Italia, ovvero Can Yaman: entrambi si sono diplomati alla scuola superiore italiana. Leyla ha completato i suoi studi universitari presso il dipartimento di media e arti visive dell’Università di Koc, una delle più prestigiose della Turchia, frequentando poi l’Accademia 35Bucuk ovvero un centro molto famoso per la recitazione.

Nel 2014 arriva il debutto televisivo con la serie tv Paramparca, dove ha prestato il volto a Cansu ottenendo per la sua performance il riconoscimento come “attrice più promettente” presso l’Università di Gelisim. La carriera di Leyla continua con Mehmed: Bir Cihan Fatihi e Şahin Tepesi nel 2018, poi finalmente arriva il primo ruolo da protagonista ovvero Sirin nella serie Ferhat ile Şirin. Questo ruolo le vale il rispetto del pubblico ms anche un faro sul panorama degli attori turchi. La sua carriera, in ascesa, continua con nuovi progetti e sono tutti davvero molto apprezzati dal pubblico e dalla critica, dal momento che Tanlar si dimostra un’attrice versatile.

Dopo aver conquistato il pubblico turco con le sue performance sul piccolo schermo, la carriera di Leyla Tanlar ha continuato ad essere in ascesa. Nel 2022, l’attrice è approdata con il personaggio di Selma nella serie Güzel Günler. Nel 2024, invece, è nella soap La notte nel cuore approdata su Canale 5, e molto apprezzata dal pubblico per i compli di scena e l’intensità della recitazione dei protagonisti, compresa proprio Leyla che presta il volto a Sevilay. Oltre al piccolo schermo, Tanlar si è messa alla prova anche con il cinema, e il suo film più di successo al momento è Donus, pellicola del 2025.

Cosa sappiamo, invece, della vita privata dell’attrice turca? La ventisettenne si è taggata su Instagram, dove conta 1,5 milioni di followers, insieme ad un ragazzo di nome Burak, lontano dal mondo della televisione e dello spettacolo, ma in generale Leyla è piuttosto riservata sulla sua vita personale. Grazie al profilo social di Tanlar scopriamo che oltre ad essere un’attrice è anche testimonial di diversi marchi internazionali e che ama molto viaggiare.

La Notte nel Cuore va in onda in prima serata su Canale5.

