La forza di una donna: Chi è Seray Kaya? Tutto sulla perfida Sirin della Soap Turca

Seray Kaya è l'attrice che presta il volto all'antagonista de La forza di una donna, Sirin: ecco tutto ciò che sappiamo su di lei!

La machiavellica ed instabile Sirin de La forza di una donna è l'antagonista di questa nuova soap opera turca di Canale 5. Che cosa sappiamo però di Seray Kaya, l'attrice che la interpreta nella soap opera turca? Vediamo insieme qualche curiosità in merito alla sua vita privata e alla sua carriera!

La forza di una donna: Età, Origini, Studi di Seray Kaya

Seray Kaya è nata ad Istanbul, in Turchia, il 4 febbraio 1991; quindi è del segno dell'Acquario ed ha 34 anni. Dopo essersi diplomata al liceo, ha deciso d'iscriversi al Centro Culturale Sadri Alisik, dove si è formata in recitazione. Infatti, ben presto ha capito che il suo vero sogno era quello di diventare un'attrice professionista. Poco dopo, ha dato avvio alla sua carriera proprio come desiderava.

La carriera di Seray Kaya

La Kaya ha debuttato come attrice nel 2012, dunque all'età di 21 anni, sul piccolo schermo: è apparsa nella serie TV Huzur Sokagi, interpretando il ruolo di Rezzan. Dopodiché, ha recitato in molte altre serie, come ad esempio: Kocamin Ailesi e Gulumse Yeter. Nel 2017, invece, ha ottenuto la sua prima parte da personaggio principale in Kadin, ossia La forza di una donna, in cui è Sirin. A causa di questo ruolo, la Kaya ha raccontato di aver ricevuto numerosi messaggi di odio sui social. Nel 2019 ha esordito sul grande schermo, recitando nel film Turkler Geliyor: Adaletin Kilici. Dal 2020 al 2024 ha lavorato per la televisione in: Kurulus: Osman, Mahkum, Bir Kucuk Gun Isigi e Kopuk.

Seray Kaya: Vita Privata e Instagram dell'attrice de La forza di una donna

Nel 2019, proprio il giorno prima del suo 28° compleanno, la Kaya ha vissuto un evento drammatico: suo padre è stato stroncato da un infarto. L'attrice ha annunciato la dipartita del genitore sul suo profilo Instagram ufficiale, @seraykaya, che ad oggi conta ben 1,1 milione di follower. Sempre qui, il 4 febbraio del 2020, la Kaya ha annunciato l'uscita del suo singolo in onore del padre, Baba. Sui suoi social non c'è invece traccia di un partner, quindi possiamo ipotizzare che sia single.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.35.