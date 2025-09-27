La forza di una donna: Chi è Bennu Yildirimlar? Tutto sulla coraggiosa Hatice della Soap Turca

Anticipazioni TV

Bennu Yildirimlar è l'attrice che presta il volto ad una delle protagoniste de La forza di una donna, Hatice: ecco tutto ciò che sappiamo su di lei!

La taciturna ma determinata Hatice de La forza di una donna è una delle protagoniste femminili di questa soap opera turca di Canale 5. Che cosa sappiamo però di Bennu Yildirimlar, l'attrice che la interpreta? Vediamo insieme qualche curiosità in merito alla sua vita privata e alla sua carriera!

La forza di una donna: Età, Origini, Studi di Bennu Yildirimlar

Bennu Yildirimlar è nata ad Istanbul, in Turchia, nel 1969; quindi ha 56 anni. Tuttavia, non conoscendo la data di nascita esatta, non sappiamo quale sia il suo segno zodiacale. Proviene da una famiglia di immigrati cretesi e macedoni. Nel 1986 si è diplomata presso una scuola superiore femminile, quella di Erenkoy; poi ha deciso d'iscriversi presso il dipartimento teatrale del Conservatorio Statale dell'Università d'Istanbul, dove si è laureata dopo due anni di studi. Inoltre, parallelamente si è formata in Lingua e Letteratura Greca Antica.

La carriera di Bennu Yildirimlar

Ha esordito come attrice sul grande schermo nel 1992, recitando nel film Adada Son Gece. Fra le altre pellicole in cui possiamo ritrovarla annoveriamo: Hafız Yusuf Efendi, Gece, Melek ve Bizim Cocuklar, Kac Para Kac, Hic Yoktan Ask, Gokten 3 Elma Dustu, Agustos Bocekleri ve Karincalar e L'albero dei frutti selvatici. Nel 1988 ha cominciato a calcare i palcoscenici teatrali di Istanbul, e nello stesso anno ha debuttato come attrice sul piccolo schermo, ottenendo una parte in una serie TV dal titolo Perili Kosk. Tra le altre serie annoveriamo: Gencler, Rifle King Kong Show, Muhtesem Zango, Video Klip ve Cizgi Film Sunuslari, Super Baba, Kordugum, Uzgunum Leyla, Bir Tatli Huzur, Avrupa Yakasi, Maki, Aci Hayat, Gonul Isleri, Ask Laftan Anlamaz, Sadakatsiz, Kusursuz Kiraci, Arak/Kara, Ask, Evlilik, Bosanma. Soprattutto, però, dal 2017 al 2019 ha interpretato Hatice in Kadin, ossia La forza di una donna. Grazie al suo talento ha ottenuto importanti candidature, e soprattutto importanti premi. Ad esempio, all'Ankara International Film Festival ha vinto come Attrice più promettente per il film Agri'ya Donus Kemal Sunal; al Culture and Art Award ha vinto come Miglior attrice teatrale; al Pantene Golden Butterfly Awards ha vinto come Migliore attrice per la serie Yaprak Dokumu Sadri Alisik; ai Theatre and Cinema Awards ha vinto sia come Miglior attrice per il film Kac Para Kac che come Migliore attrice non protagonista in un film drammatico per L'albero dei frutti selvatici; ai Turkish Film Critics Association (SIYAD) Awards ha vinto come Migliore attrice non protagonista per il film L'albero dei frutti selvatici.

Bennu Yildirimlar: Instagram e Vita Privata dell'attrice de La forza di una donna

Nel 1995 è convolata a nozze con un collega, l'attore turco Bulent Emin Yarar. Dunque, i due sono sposati da ben 30 anni, e dal loro amore è nata una figlia, Ada Yarar, la quale, tra l'altro, somiglia molto a sua madre. Possiamo vedere qualche spaccato della sua vita privata sul suo profilo Instagram ufficiale, @bennu_yldrmlar, che ad oggi conta ben 430.000 follower. Qui, però, ci sono anche molte foto che la ritraggono sul set, poiché la recitazione, oltre ad essere la sua professione, resta pur sempre la sua più grande passione.

La forza di una donna va in onda dal lunedì alla domenica su Canale 5 a partire dalle 16.00.