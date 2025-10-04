TGCom24
La forza di una donna: Chi è Ayca Erturan? Tutto sulla simpatica Yeliz della Soap Turca

Francesca Simone

Ayca Erturan è l'attrice che presta il volto ad una delle protagoniste de La forza di una donna, Yeliz: ecco tutto ciò che sappiamo su di lei!

La buffa ma tosta Yeliz de La forza di una donna è una delle protagoniste femminili di questa soap opera turca di Canale 5. Che cosa sappiamo però di Ayca Erturan, l'attrice che la interpreta? Vediamo insieme qualche curiosità in merito alla sua vita privata e alla sua carriera!

La forza di una donna: Età, Origini, Studi di Ayca Erturan

Ayca Erturan è nata ad Istanbul, in Turchia, il 1° agosto del 1983; quindi è del segno del Leone ed ha 42 anni. Sua madre è una casalinga e suo padre banchiere, e non dovrebbe avere né fratelli né sorelle. Dopo aver conseguito il diploma nella sua città natale, ha deciso di provare ad inseguire e realizzare il suo più grande sogno, ossia quello di diventare un'attrice professionista; così, prima si è iscritta al Dipartimento di Radio e Televisione all'Università di Marmara, poi ha iniziato a studiare recitazione al Pera Fine Artes.

La carriera di Ayca Erturan

Ha debuttato come attrice sul piccolo schermo nel 2004, dunque all'età di 21 anni, recitando nella serie TV Avrupa Yakasi. Nelle altre serie, soap o fiction in cui possiamo rintracciarla annoveriamo: Bir Demet Tiyatro, Yagmurdan Kacarken, Akinci, Kirli Sepeti, ed ovviamente Kadin, titolo originale de La forza di una donna, dove ha interpretato Yeliz, la migliore amica di Bahar, dal 2017 al 2019. Questo ruolo le ha conferito una certa popolarità, ormai anche nel nostro Paese. Nel 2009, invece, ha esordito sul grande schermo con il film Neseli Hayat. Tra le altre pellicole in cui ha recitato ricordiamo: Cok Filim Hareketler BunlarTakim: Mahalle Askına, Cetin Ceviz 2, Konusan Hayvalar e Mustakbel Damat.

Ayca Erturan: Instagram e Vita Privata dell'attrice de La forza di una donna

Sappiamo che è sentimentalmente impegnata: nel 2014 è convolata a nozze con un regista tuco, Ogulcan Kirca. Inoltre, nel 2021 i due hanno allargato la loro famiglia, mettendo al mondo la piccola Nova, che ad oggi ha appena 4 anni. Possiamo vedere qualche spaccato del suo privato sbirciando sul suo profilo Instagram ufficiale, @aycaerturan, che conta circa 527.000 follower. Dalle foto che pubblica è evidente quanto abbia a cuore la sua professione, ed ancora di più quanto abbia a cuore i suoi cari, specialmente marito e figlioletta, che di tanto in tanto si porta persino sul set.

La forza di una donna va in onda dal lunedì alla domenica su Canale 5 a partire dalle 16.10.

Francesca Simone
