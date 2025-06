La forza di una donna: Che cos'è la ciorba? Tutto su questo tradizionale piatto turco

Anticipazioni TV

Uno dei piatti più famosi e consumati in Turchia è la ciorba. In La forza di una donna, ad esempio, Bahar la prepara spesso per i suoi bambini. Ma di che cosa si tratta? Ecco com'è fatta questa tradizionale pietanza turca!

In una delle scorse puntate de La forza di una donna, i piccoli Nisan e Doruk non stavano bene; allora, Enver, rimasto a casa con loro per accudirli, ha cercato - con scarsissimi risultati - di preparare una ciorba, dato che i due nipotini potevano mangiare soltanto cibo liquido. Ma di che cosa si tratta? Com'è fatto questo tradizionale piatto turco? Ecco la risposta.

La forza di una donna: Enver tenta di prendersi cura di Nisan e Doruk...

La scorsa settimana, i piccoli Nisan e Doruk non stavano bene, ma Bahar non poteva restare a casa ad accudirli: doveva per forza andare a lavoro per non perdere il posto. Allora, la giovane ha chiesto ad Enver di farle il favore di badare a loro in sua assenza. L'uomo si è subito detto disponibile e persino contento di poter stare insieme agli adorati nipotini, anche se si è altrettanto velocemente dimostrato non all'altezza del compito assegnatogli. Infatti, dopo aver fatto qualche tentativo fallimentare in cucina, si è visto costretto a chiamare i "rinforzi", ossia Hatice, che, seppur controvoglia, alla fine ha accolta la sua richiesta di aiuto...

La forza di una donna: Hatice non è così spietata come sembra...

Hatice ha dato prova di non essere la donna senza cuore che crede Bahar: altrimenti, non avrebbe neanche risposto alla chiamata di Enver e non sarebbe accorsa in suo aiuto per prendersi cura dei nipotini malati. Tuttavia, per tutto il tempo in cui è rimasta con loro, Hatice non ha fatto altro che trattare freddamente sia Nisan che Doruk, fino al momento in cui la situazione è esplosa: la bambina ha risposto al telefono della nonna, ed era Sirin che la stava chiamando. Neanche a dirlo, quest'ultima è andata su tutte le furie: ha distrutto casa ed ha tentato il suicidio, ritenendo insopportabile un avvicinamento tra Hatice ed i figli di Sarp, colui il quale l'avrebbe molestata prima di morire. Conscia delle tragiche conseguenze che ci sarebbero stare, la donna se l'ha presa con Nisan, facendola mettere a piangere, ed è corsa da Sirin... anche se è arrivata piuttosto tardi.

La forza di una donna: Che cos'è la ciorba?

Prima dell'arrivo di Hatice, Enver ha provato a cucinare la ciorba per i nipotini che, stando male, potevano ingerire soltanto liquidi; purtroppo, però, si è appisolato e così l'ha fatta bruciare. Ma che cos'è questa pietanza turca che abbiamo sentito nominare non soltanto in questa, ma in tutte le soap opere turche? La ciorba è una tradizionale zuppa di lenticchie rosse, tanto semplice quanto nutriente: in fin dei conti, questo legume è ricco di proteine. Tuttavia, oltre ad essere un piatto che si prepara quotidianamente in Turchia, è anche molto usato nelle occasioni importanti, addirittura quelle religiose. La ciorba, infatti, è il simbolo per eccellenza di accoglienza, per questo si usa servirlo agli ospiti. Oltre alla classica ciorba, in Turchia ci sono diverse varianti, come ad esempio la Ezo Gelin Corbasi, una zuppa con riso, bulgur e spesso anche il pomodoro. In più, benché questo sia un piatto vegetariano, esiste anche la variante con la carne, in genere pollo o agnello. Ma tornando alla ricetta originale, per chi volesse provare a riprodurla a casa propria, ecco gli ingredienti necessari: lenticchie rosse, cipolla, patate, pomodoro, brodo di verdure, limone, peperoncino, cumino, menta, olio e sale.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.35.