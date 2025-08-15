La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Enver scopre che Sarp è vivo! Ecco la sua reazione...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per i nuovi episodi de La forza di una donna, la soap turca di Canale 5: dopo Sirin, anche Enver sta per scoprire che Sarp è vivo e vegeto...

Questo è ciò che vedremo molto presto su Canale 5 nei nuovi episodi de La forza di una donna. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che Sirin ha rivisto Sarp, ma non lo ha confidato al padre. Tuttavia, Enver scoprirà da solo che il genero non è morto come tutti credono. Allora, l'uomo darà un solo giorno alla figlia per rintracciare Sarp, perché desidera incontrarlo... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

La forza di una donna: Sirin incontra Sarp...

Mentre noi vediamo Sirin incontrare Sarp, i telespettatori turchi sanno bene che presto anche Enver verrà a sapere che il genero non è morto come tutti credono. Procediamo un passo alla volta. Quando Bahar non riesce più ad accedere al telefono di Sarp, chiede al patrigno di aiutarla. Enver, desideroso di darle una mano, porta il cellulare presso il negozio di telefonia di Batir, al quale chiede di provare quantomeno a recuperare le foto che ci sono dentro: è tutto ciò che ai piccoli Nisan e Doruk resta del loro defunto papà. Batir si mette subito all'opera, e così, guardando gli scatti in questione, si rende conto di aver già visto di recente Sarp... vivo e vegeto!

Enver scopre che Sarp è vivo... Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate de La forza di una donna

Batir comunica ad Enver di aver visto da poco Sarp in carne ed ossa: ne è sicuro, perché si trovava proprio nel suo negozio solo qualche giorno fa in compagnia di Sirin. L'uomo è sconvolto, certo che il negoziante non possa essersi sbagliato e che quindi l'unica spiegazione plausibile - per quanto assurda sia - è che il marito di Bahar sia davvero vivo e vegeto. Enver si dirige in fretta e furia dalla figlia e la mette sotto torchio; così, Sirin gli conferma che Sarp non è morto come pensavano, ma poi lo supplica anche di tenere la bocca chiusa al riguardo: tutti loro stanno correndo un grave pericolo!

Enver vuole incontrare Sarp, nelle Nuove Puntate de La forza di una donna

Sirin, che è stata pedinata, minacciata ed infine addirittura rapita dagli uomini di Suat, scongiura Enver di non andare alla polizia, e di non informare Bahar della sconvolgente novità. Conscia del fatto che il papà non si fermerà davanti alla sua accorata richiesta, la perfida riccia, servendosi di Hatice, fa in modo che Jale dica ad Enver di lasciare in pace la figliastra, le cui condizioni di salute sono sempre più precarie: non sarebbe in grado di sopportare una notizia tanto scioccante. Sirin arriva persino a portare i genitori sulle finte lapidi di Bahar, Nisan e Doruk per dimostrare loro quanto sia pericolosa la situazione e per giurare loro di non avere niente a che fare con essa; Enver, però, le dà soltanto un giorno per rintracciare Sarp e permettergli d'incontrarlo, altrimenti si recherà prima dalla polizia e poi dalla nostra povera protagonista... La ragazza riuscirà nell'impresa?

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 17.15.