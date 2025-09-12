La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Ecco chi ha fatto credere a Sarp che Bahar e i figli fossero morti!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per i nuovi episodi de La forza di una donna, la soap turca di Canale 5: dietro il grande inganno ai danni di Sarp, neanche a dirlo, c'è proprio lei...

Questo è ciò che vedremo molto presto su Canale 5 nei nuovi episodi de La forza di una donna. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che stiamo per scoprire chi c'è dietro l'inganno ai danni di Sarp. Dopo l'incidente, quest'ultimo inviò Munir a casa di Enver affinché potesse consegnare a Bahar del denaro di cui disporre in sua assenza; tuttavia, fu Sirin ad aprirgli la porta e a confessargli che la sorellastra ed i due nipotini erano morti... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

La forza di una donna: L'incidente di Sarp...

Mentre noi vediamo Sarp continuare inspiegabilmente a credere che Bahar ed i piccoli Nisan e Doruk siano morti, i telespettatori turchi sanno bene chi si nasconde dietro questo grande e terribile inganno. Grazie alle anticipazioni che provengono dalla Turchia abbiamo scoperto che cosa è accaduto al giovane il giorno dell'incidente sul traghetto. Dopo essere caduto in acqua, Sarp è stato soccorso da Piril. Quest'ultima, però, aveva alle calcagna il suo gelosissimo e pericolosissimo ex fidanzato, nonché figlio di un famigerato boss, Mert, il quale, vedendoli insieme, ha avuto un attacco d'ira; allora, il ragazzo è intervenuto per difendere Piril, ed ha accidentalmente sparato ed ucciso Mert...

Sarp vuole raccontare tutto ad Enver... Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate de La forza di una donna

Dopo aver tolto la vita all'erede di un noto e spietato capomafia, Sarp è stato a sua volta ferito da uno scagnozzo di Mert. A questo punto, è rimasto a lungo convalescente, mentre Piril e suo padre, Suat, se ne prendevano cura. Inoltre, quest'ultimo ha deciso di affibbiargli una nuova identità, appunto quella di Alp, perché, per la sua sopravvivenza, era indispensabile che continuasse a vivere sotto copertura: di certo, il padre della vittima non avrebbe lasciato impunita la sua morte. Ma che cosa è accaduto in seguito? Il giovane sta andando a fare visita ad Enver, il quale ha appena subito un delicato intervento al cuore, per raccontargli per filo e per segno come siano andate realmente le cose...

Sirin ha mentito, nelle Nuove Puntate de La forza di una donna

Sarp spiega ad Enver che, mentre era convalescente, ha inviato Munir a bussare alla porta di casa sua: avrebbe dovuto consegnare a Bahar del denaro affinché potesse provvedere a se stessa e ai loro figlioletti in sua assenza. Ad aprire e ad interfacciarsi con il tirapiedi fu Sirin, la quale gli disse che la donna ed i bambini erano passati a miglior vita. Dunque, questa informazione errata arrivò al poverino - neanche a dirlo - da Sirin. Quest'ultima, tuttavia, all'epoca non venne informata da Munir del fatto che Sarp era ancora vivo e vegeto, quindi, quando lo ha rivisto nel negozio di telefonia di Manir, il suo stupore era autentico. Come reagirà il sarto a questa sconvolgente rivelazione che lo metterà ancora una volta davanti alla dura realtà, ossia che Sirin è una persona bugiarda e malvagia?

La forza di una donna va in onda dal lunedì alla domenica su Canale 5 a partire dalle 15.30.