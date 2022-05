Johnny Depp contro Amber Heard - il processo: Stasera su Nove il documentario sulla battaglia legale fra i due attori

Anticipazioni TV

Questa sera su Nove alle 21.25 va in onda il film documentario Johnny Depp contro Amber Heard, che racconta, attraverso preziose testimonianze, la rottura e la battaglia legale fra Johnny Depp e Amber Heard. Il titolo è Johnny Depp contro Amber Heard.

Va in onda questa sera, 25 maggio 2022, su Nove alle 21.25, Johnny Depp contro Amber Heard - il processo, il film documentario che parla di una delle più acerrime battaglie legali fra star hollywoodiane. Il doc, che è disponibile dal 16 maggio su Discovery +, è diviso in due parti e fa parte del ciclo Nove Racconta.

Johnny Depp contro Amber Heard: di cosa parla esattamente il documentario?

Il documentario di Discovery+ original Johnny Depp contro Amber Heard è ricco di materiale interessante: fotografie, filmati messaggi, registrazioni audio realizzate dalla coppia stessa e interviste esclusive con gli avvocati che hanno rappresentato entrambe le parti, David Sherborne e Sasha Wass QC. Costoro esaminano attentamente il caso per svelare cosa si nasconda dietro i titoli dei giornali. In primo piano ci sono gli abusi domestici, mentre due carriere rischiano di finire per sempre, fra rancori, minacce, assurdità.

Johnny Depp contro Amber Heard non fa sconti a nessuno e mette in rilievo la crudezza di una clamorosa rottura e come l'amore possa improvvisamente trasformarsi nell'odio più feroce. Si narra della fine dell'unione fra i due attori, del divorzio, della cattiva pubblicità fatta a Johnny Depp, delle accuse infamanti di Amber Heard, di Depp contro The Sun, di Depp e il cinema. La regia è di Elisa Capitani e l’appuntamento - lo ricordiamo - è per questa sera su Nove alle 21.25. E voi… per chi fate il tifo?