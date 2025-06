Isola dei Famosi, le anticipazioni della puntata di mercoledì 18 giugno

Anticipazioni TV

Isola 2025, le anticipazioni di mercoledì 18 giugno

Stasera, mercoledì 18 giugno, in prima serata su Canale 5, torna l'appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il celebre reality show prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia e condotto da Veronica Gentili. Al suo fianco, in studio, l’opinionista Simona Ventura, presenza storica della televisione italiana, pronta a commentare dinamiche e colpi di scena. Dall'Honduras, invece, il collegamento con l’inviato Pierpaolo Pretelli accompagnerà il pubblico nel cuore dell’avventura.

Quella di stasera sarà una puntata decisiva, all’insegna della tensione e dei confronti: è infatti la tanto attesa “resa dei conti”. Tre protagonisti che hanno segnato in maniera significativa questa edizione del reality sono finiti al televoto: si tratta di Teresanna Pugliese, Patrizia Rossetti e Mirko Frezza. Il pubblico da casa è chiamato a decidere chi tra loro dovrà abbandonare definitivamente il gioco, rinunciando al sogno della finale. Il naufrago eliminato potrà decidere se restare nell'Ultima Spiaggia dove al momento risiedono, Paolo Vallesi, Dino Giarrusso, Ahlam El Brinis e Jasmin Salvati.

Ma le sorprese non finiscono qui. I naufraghi ancora in gara si troveranno a vivere un momento cruciale, con uno scontro diretto e inaspettato: un nuovo televoto flash metterà alla prova coloro che hanno scelto di restare sull’ultima spiaggia, un luogo fino ad ora tenuto segreto e che finalmente verrà rivelato. Sarà un faccia a faccia intenso, dove si decideranno nuovi equilibri e si scopriranno strategie tenute nascoste fino ad ora.

Ad arricchire la serata anche due ospiti d’eccezione: in studio ci saranno Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore radiofonico noto per il suo stile diretto e senza filtri, e il comico Scintilla, pronto a portare un tocco di leggerezza con la sua ironia.

