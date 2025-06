Isola dei Famosi, le anticipazioni della puntata di lunedì 16 giugno

Anticipazioni TV

Oggi, lunedì 16 giugno, in prima serata su Canale 5, in onda la settima puntata de L'Isola dei Famosi condotto da Veronica Gentili, con Simona Ventura nel ruolo di opinionista e Pierpaolo Pretelli inviato nell’arcipelago di Cayo Cochinos, in Honduras.

Isola 2025, le anticipazioni di lunedì 16 giugno

La puntata si preannuncia ricca di sorprese, visite speciali e sfide inaspettate che metteranno a dura prova lo spirito di adattamento dei concorrenti rimasti in gara.

Grande attesa per il verdetto del televoto: a rischio eliminazione questa settimana ci sono Mirko Frezza, Chiara Balestrieri e Teresanna Pugliese. Chi tra loro dovrà salutare i compagni e tornare in Italia? Il pubblico avrà l’ultima parola.

Non mancheranno, ovviamente, le nuove nomination, sempre più dirette e senza filtri, che andranno a smuovere ulteriormente gli equilibri del gruppo.

E per rendere la serata ancora più frizzante, è stato annunciato a Mattino 5 da Francesco Vecchi e Federica Panicucci che ci sarà un’ospite d’eccezione in studio: Selvaggia Lucarelli. Penna tagliente e sguardo critico, è pronta a dire la sua sui naufraghi… e non solo!

