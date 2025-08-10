Io Sono Farah: Tahir come Mehdi di My Home My Destiny? Ecco che cosa ne pensiamo

Anticipazioni TV

Tahir di Io Sono Farah, la nuova soap opera turca di Canale 5, ci ricorda molto Mehdi di My Home My Destiny; ma i due incarnano davvero lo stesso prototipo di "uomo sbagliato"? Ecco la risposta...

Gli appassionati delle soap turche avranno notato una certa somiglianza tra Tahir di Io Sono Farah e Mehdi di My Home My Destiny. Ma i due bell'imbusti sono davvero incarnano davvero lo stesso prototipo del perfetto "uomo sbagliato"? Sembrerebbe proprio di sì...

Io Sono Farah: Farah come Zeynep di My Home My Destiny...

Io Sono Farah va in onda appena da qualche giorno, eppure è già riuscito a conquistarsi una grande fetta di pubblico. D'altra parte, orami i telespettatori italiani sembrano essersi appassionati alle dizi, ossia alle soap turche. Di certo, la maggior parte delle persone che segue Io Sono Farah conoscerà bene l'attrice che presta il volto alla coraggiosa protagonista, Demet Ozdemir, così come le altre soap da lei interpretate, prima fra tutte My Home My Destiny, i cui fan avranno senza ombra di dubbio notato qualche similitudine tra le due...

Io Sono Farah: Farah e Zeynep s'innamorano dell'uomo sbagliato...

In Io Sono Farah, la protagonista, appunto Farah, è una giovane madre che mette il bene del figlioletto malato, Kerim, davanti a qualsiasi altra cosa, dimostrandosi pronta a tutto pur di farlo stare bene. In My Home My Destiny, Zeynep è una giovane donna alla ricerca della sua strada, e che, un passo dopo l'altro ed una caduta dopo l'altra, scopre di poter prendere in mano la sua vita e cambiare il suo destino: chi lo ha detto che debba rassegnarsi ad un'esistenza difficile e dolorosa soltanto perché ha certi genitori ed è nata in un certo luogo? In entrambi i casi, dunque, parliamo di un personaggio che brilla per la sua incredibile forza d'animo, ma in entrambi i casi parliamo anche di un personaggio che s'innamora dell'uomo sbagliato...

Io Sono Farah: Tahir come Mehdi?

In My Home My Destiny, prima di conoscere il gentile Baris, Zeynep prima sposa e poi s'innamora di Mehdi. Quest'ultimo non è di certo il prototipo del principe azzurro: benché si sforzi di trattare bene la moglie - che a suo modo ama -, la sua vera natura, a dir poco aggressiva, alla fine è inevitabilmente e puntualmente venuta fuori. Anche in Io Sono Farah, il protagonista maschile, il "bello e dannato" Tahir, fa del suo meglio per proteggere Farah ed il piccolo Kerim, dimostrando così di avere un cuore, benché s'impegni a tenerlo sempre ben nascosto; nonostante ciò, stiamo pur sempre parlando di un delinquente, che non si fa alcun problema a costringere la donna a fare ciò che le ordina o, peggio, a rapirla o a puntarle una pistola contro, pronto a premere il grilletto per farla fuori. Mehdi e Tahir sono capaci di amare, ma non sanno come farlo: nessuno ha insegnato loro quale sia il modo giusto per trattare la persona amata. Per questo motivo, stiamo parlando di due personaggi che non ci indignano fino in fondo, e che forse sanno anche un po' stregarci, ma proprio per questo motivo è bene aprire gli occhi per smettere di romanticizzare atteggiamenti sbagliati e pericolosi giustificati in nome di un sentimento. Bisogno sempre tenere a mente che l'amore è un'altra cosa!

Io Sono Farah va in onda nel daytime di Canale 5 dal lunedì al venerdì.