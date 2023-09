Imma Tataranni Sostituto Procuratore: Stasera al via la terza stagione della serie Rai di grande successo

Anticipazioni TV

A grande richiesta tornano su RAI 1 dal 25 settembre i casi di Imma Tataranni Sostituto Procuratore, con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo. Nella prima puntata un ospite davvero speciale: Gianni Morandi.

Stasera 25 settembre in prima serata su Rai 1, per un totale di quattro serate ogni lunedì, tornano, dopo il successo di pubblico e critica, le indagini di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, serie tv prodotta da Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com giunta alla terza stagione. Vanessa Scalera veste di nuovo i panni dell’ormai celebre procuratore di Matera: incorruttibile, implacabile, dissacrante ma di grande umanità e graffiante ironia, capace di risolvere i casi più intricati grazie a una prodigiosa memoria e a metodi spesso poco ortodossi. Nel cast si confermano Massimiliano Gallo (nel ruolo del marito di Imma Pietro De Ruggeri), Alessio Lapice (nel ruolo del maresciallo Ippazio Calogiuri) e Barbara Ronchi (che interpreta la cancelliera Diana De Santis); e ancora Carlo Buccirosso nei panni del procuratore capo Alessandro Vitali e Cesare Bocci in quelli di Saverio Romaniello. E torneranno ovviamente anche Lamacchia (Nando Irene), il medico legale Taccardi (Carlo De Ruggieri), Maria Moliterni (Monica Dugo), la mamma di Imma, i genitori di Pietro e tutti i personaggi che abbiamo imparato ad amare.

Nell quattro nuove serate che miscelano con abilità la detection con le vicende familiari della protagonista della serie, nata dalla penna di Mariolina Venezia, coinvolta sin dalla prima stagione nell’adattamento televisivo dei suoi fortunati romanzi. Tenace e decisa, controcorrente anche nel vestire, la Tataranni si trova a indagare sulle ragioni profonde dell’odio, sugli ostacoli dell’integrazione, sulle diverse conflittualità sociali e ad arrivare alla verità, ai colpevoli, abbattendo, prima di ogni altra cosa, pregiudizi e sentenze popolari affrettate.

Imma Tataranni Sostituto Procuratore: la trama della prima puntata, Lontano dagli occhi

Sono passati alcuni mesi dall’agguato in cui Saverio Romaniello ha perso la vita e il maresciallo Ippazio Calogiuri, colpito da una pallottola, è ancora in coma. Imma lo va a trovare ogni giorno in ospedale nonostante i suoi innumerevoli impegni. In Procura può contare solo su un volenteroso Capozza e su Diana, che inizia a collaborare sempre più attivamente. In famiglia, Valentina ha deciso, non senza conflitti con la madre, di andare a studiare Lingue orientali a Napoli dove anche il suo ragazzo, Gabriele, è tornato a vivere. Con Pietro sembra tornata la serenità. Almeno fino a che Calogiuri, inaspettatamente, si risveglia. Proprio il giorno prima di essere trasferito in un centro specializzato a Venezia, il maresciallo riapre gli occhi e scopre che non ricorda nulla, nemmeno del suo amore proibito per Imma. Intanto Imma indaga sull’omicidio di un imprenditore alberghiero, grande amico di Gianni Morandi, guest star della prima serata nel ruolo di sé stesso. È proprio il cantante bolognese a scoprire il cadavere e le sue rivelazioni indirizzano subito gli inquirenti verso il possibile colpevole. In città è tornata per ricevere un premio anche una cantante lirica oggi in pensione, vecchia fiamma della vittima, interpretata da Betti Pedrazzi. Nel frattempo, Pietro conosce in palestra, dove inizia con scarsi risultati a praticare a boxe, Sara (Sara Drago), giovane e brillante paleontologa.

Imma Tataranni, Matera e il premio a sorpresa in diretta tv per i protagonisti

Protagonista al pari degli attori, della serie Imma Tataranni Sostituto Procuratore, la splendida città di Matera. Proprio ieri, domenica 24 settembre, all'interno della trasmissione di Rai 1 "Da noi,,, a ruota libera", condotta da Francesca Fialdini, Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo hanno ricevuto un prestigioso riconoscimento dal comune di Matera. Scalera e Gallo sono stati prima omaggiati con un video saluto dai cittadini materani, poi hanno ricevuto una pergamena, consegnata direttamente da Tiziana D'Oppido, assessore alla cultura, al turismo e al cinema della città di Matera, "comparsa" nello studio del talk show di Rai1 accompagnata da tanti prodotti locali. ‘Vanessa e Massimiliano probabilmente più amati di Daniel Graig e Lea Seydoux’ esclama la conduttrice, le star internazionali anche loro protagonisti a Matera per ‘James Bond’ qualche anno fa. "La serie tv Imma Tataranni ha contribuito ad offrire prestigio e risonanza nazionale alla città di Matera", le parole nell'encomio scritto dal sindaco e dall'amministrazione comunale. Ma non solo: consegnato anche un "timbro del pane", autentico e in terracotta, con le iniziali di 'Imma Tataranni'. "La città ci conosce e ci ama, ormai siamo diventati amici", ha scherzato l'attrice protagonista.

Appuntamento con i nuovi episodi di Imma Tataranni Sostituto Procuratore il lunedì in prima serata su Rai 1 e successivamente su RaiPlay.