Il Segreto di Isabelle: Stasera e Domani, 26 e 27 agosto 2025, appuntamento con la miniserie francese in onda su Rai1

Questa sera e domani, 26 e 27 agosto 2025, arriva su Rai1 Il Segreto di Isabelle, una miniserie gialla francese, che ci terrà con il fiato sospeso. Chi è davvero Isabelle? È una donna come le altre oppure in lei si nasconde una feroce assassina?

Arriva oggi e domani, 26 e 27 agosto 2025, in prima serata su Rai1, Il Segreto di Isabelle. La miniserie francese ci farà compagnia per due serate consecutive in quest’ultima settimana d’agosto e avvierà il primo canale ai nuovi appuntamenti inediti con le fiction italiane, in arrivo dall’autunno. Scopriamo insieme la trama della serie che ci aspetta.

Il Segreto di Isabelle: stasera su Rai1 la miniserie francese di France 2

Questa sera e domani ci farà compagnia un giallo, una storia oscura che ci terrà con il fiato sospeso. La miniserie francese è basata su una storia vera, coprodotta da Épisode Productions e France Télévisions, ed è stata trasmessa il 16 e il 23 ottobre 2024 su France 2. Formata da 4 episodi di 52 minuti circa ciascuno, come successo in Francia anche in Italia va in onda in due lunghe puntate. La protagonista della fiction è Odile Vuillemin, già conosciuta al pubblico italiano per la sua interpretazione di Chloé Saint-Laurent in Profiling. Nell’appuntamento di oggi e di domani sera invece interpreta Isabelle Dubreuil una donna molto misteriosa, dal passato oscuro e dai tanti segreti, che verranno svelati serata dopo serata. Ma vediamo insieme la trama.

Il Segreto di Isabelle: ecco la trama della miniserie in onda oggi su Rai1

L’appuntamento con Il Segreto di Isabelle è per le ore 21.30 il 26 e il 27 agosto 2025. La miniserie è un vero e proprio giallo che parte dal ritrovamento di un cadavere in un'auto bruciata. Scopriamo insieme le anticipazioni delle due puntate:

Trama della puntata di martedì 26 agosto 2025

Nel mezzo della campagna della Provenza, la polizia ritrova un’auto bruciata. Al suo interno viene rinvenuto il cadavere – completamente carbonizzato – di Pascal Dubreuil. Le indagini vengono affidate al capitano Mathilde Delboscq, che comincia a fare domande ai famigliari della vittima, ovvero a sua moglie Isabelle e ai suoi figli Louise (Maïra Schmitt) e Jérémie (Roméeo Mariani) ma anche all’ex marito della donna, Antoine Garault (Yann Sundberg) e il loro figlio Romain (Paul Le Bourdon). I sospetti ricadono subito sul giovane Jérémie ma ben presto Mathilde scopre che il primo marito di Isabelle è morto in circostanze molto simili a quelle di Pascal.

Ecco la trama della puntata di mercoledì 27 agosto 2025

Il capitano Mathilde è sempre più determinata a scoprire la verità sulla morte di Pascal e continua a tenere d’occhio Isabelle. Dopo aver parlato con il tenente Lassalle, che in passato aveva indagato sulla donna, la poliziotta si convince che sia stata proprio lei a orchestrare tutto. Isabelle si accorge di essere nel suo mirino e passa alle minacce durante un colloquio. Nonostante questo, le indagini sono ormai avviate e purtroppo per lei, il cerchio si stringe sempre più velocemente.

Il Segreto di Isabelle va in onda in prima serata su Rai1.