Il Paradiso delle Signore, Focus sul personaggio di Maria Puglisi: ecco tutto quello che c'è da sapere su di lei

Scopriamo insieme qualcosa in più sul personaggio della bella Maria, protagonista de Il Paradiso delle Signore, la Soap italiana in onda su Rai1.

Tra i personaggi più amati de Il Paradiso delle Signore c'è sicuramente Maria Puglisi. La bella ricamatrice del grande magazzino gestito da Conti, ha incantato tutti per la sua bellezza e per la sua dolcezza. Arrivata a Milano e nella grande famiglia de Il Paradiso nella terza stagione – la prima in formato daily – come una ragazza umile e timida, nel corso delle stagioni è cambiata tantissimo; nella settima stagione – quella in corso nel 2022 – sembra essere diventata un'altra persona. Determinata e decisamente più alla moda, Maria promette di prendersi il suo posto all'interno della squadra di designer di Vittorio e di superare qualsiasi ostacolo e qualsiasi “nemico”. Ma scopriamo qualcosa in più su di lei e sull'attrice che la interpreta, la talentuosa Chiara Russo.

Il Paradiso delle Signore: ecco chi è Maria Puglisi

La bella Maria arriva al Paradiso delle Signore nella terza stagione, la prima in formato daily. Timida e umile, la ragazza – figlia di amici di famiglia degli Amato – ha faticato non poco ad ambientarsi nella grande città, abituata come era alla piccola Partanna, il suo paesino d'origine. Grazie alle buone referenze fornite da Agnese, la giovane viene assunta nella sartoria del grande magazzino come ricamatrice. Ed è qua che comincia a sbocciare. Grazie alla vicinanza delle Veneri, soprattutto di Gabriella, Dora, Irene e Anna – con cui va a convivere – Maria matura moltissimo e da ragazzina sprovveduta, quasi impaurita, comincia a diventare donna. Tutto questo le permette di vincere la sua timidezza e di farsi avanti con Rocco, il ragazzo di cui è segretamente innamorata da anni. E con il cugino di Salvo, dopo diverse vicissitudini e dopo aver vinto la concorrenza della stessa Irene, riesce a coronare i suoi sogni, fidanzandosi e progettando di sposarsi molto presto. Peccato però che il suo trasferimento a Roma e l'inizio della sua carriera come ciclista professionista, spingano Rocco a dimenticare i suoi impegni come fidanzato e a tradire la povera Maria.

Il Paradiso delle Signore: Maria futura stilista?

Il Paradiso delle Signore: Chiara Russo è Maria Puglisi

Chiara Russo nasce a Palermo il 3 settembre 1994. La sua prima apparizione, sebbene in un piccolo ruolo, è sul grande schermo nel film del duo comico Ficarra e Piccone, L’ora legale (2017), ma tanto è bastato alla giovane attrice per farsi notare. L’anno successivo entra infatti nel cast della fiction Rai, Il Cacciatore, in cui interpreta Aurora Mazza. In questo stesso ruolo torna nel 2019 con Il Cacciatore2 mentre sempre nel 2019 approda nella grande famiglia de Il Paradiso delle Signore, che la vede nei panni della bella e dolce Maria Puglisi. Chiara, oltre al suo innegabile talento come attrice, possiede anche delle grandi doti canore. Per diversi anni ha infatti fatto parte di un coro di voci bianche del conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo, come soprano.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.