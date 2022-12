Il Paradiso delle Signore, ecco chi è davvero Vito Lamantia. Carriera e vita privata dell'attore Elia Tedesco

Anticipazioni TV

Scopriamo qualcosa in più su Vito Lamantia de Il Paradiso delle Signore, la Soap in onda su Rai1. Vita, Carriera e curiosità sull'attore Elia Tedesco.

La Settima Stagione de Il Paradiso delle Signore ha visto l'ingresso di Vito Lamantia. Il personaggio, interpretato da Elia Tedesco, si è subito fatto avanti con la bella Maria Puglisi. Tra di loro sta nascendo qualcosa ma Vito non sembra essere chi dice di essere e nasconde un grande segreto che sarà presto svelato nelle puntate della Soap. Ma scopriamo qualcosa in più su di lui e sul suo interprete.

Il Paradiso delle Signore: chi è Vito Lamantia

Vito arriva al Paradiso delle Signore nel corso della Settima Stagione. Il ragazzo si presenta alle selezioni per diventare il nuovo contabile del grande magazzino ma inizialmente non viene selezionato. Dopo varie insistente e dopo aver dimostrato a Vittorio di saperci fare ma soprattutto di essere molto determinato, il giovane riesce a farsi assumere dal Conti. Questo gli permette di stare vicino a Maria che, sin dalle prime puntate, si capisce conoscere già. La Puglisi però ignora chi sia il nuovo arrivato e si intuisce che Vito nasconda qualche segreto che la ricamatrice, aspirante stilista, ignora. Nel corso delle puntate, il Lamantia riesce a convincere la bella siciliana a uscire con lui e si verrà a sapere che è lui il giovane scelto dal padre di Maria per diventare suo marito. Questa scoperta farà infuriare la collaboratrice di Vittorio ma un altro ben più oscuro segreto, la convincerà a lasciare le cose come stanno e a rimanere al fianco del suo “fidanzato”.

Elia Tedesco è Vito Lamantia de Il Paradiso delle Signore

A dare il volto a Vito Lamatia è Elia Tedesco. Classe 1994, nasce a Torino dove porta avanti gli studi tecnico-commerciali-turistici all'istituto E.Majorana e dove si laurea in Lingue e Culture per il turismo. Contemporaneamente a questo percorso, comincia la sua formazione artistica. Studia recitazione al Teatro Nuovo di Torino e da quel momento parte la sua avventura sul palcoscenico. Dal 2022 è nel cast fisso de Il Paradiso delle Signore ma in TV, prima di questa avventura, è stato tra gli interpreti della serie TV Cuori. Al cinema invece lo possiamo vedere nel film Sul più bello del 2020 e nel suo sequel Ancora più bello del 2021. Tedesco è inoltre attivissimo a teatro.

Il Paradiso delle Signore: curiosità, vita privata e profilo Instagram di Elia Tedesco

Dal profilo Instagram, molto divertente, di Elia Tedesco capiamo subito che l'attore è molto spiritoso. Molte sue foto e molti suoi video lo ritraggono in atteggiamenti scherzosi e simpatici, un vero uomo da palcoscenico.

E se della sua vita sentimentale non possiamo capire niente, comprendiamo benissimo che il suo vero e grande amore è il teatro. Tante le immagini che lo vedono sul palcoscenico insieme ai suoi compagni di avventura.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.