Il Paradiso delle Signore: ecco chi è davvero Veronica Zanatta. Carriera e vita privata dell'attrice Valentina Bartolo

Anticipazioni TV

Scopriamo qualcosa in più su Veronica Zanatta, la mamma di Gemma e compagna di Ezio de Il Paradiso delle Signore, la Soap in onda su Rai1. Vita, Carriera e curiosità sull'attrice che la interpreta, Valentina Bartolo.

Tra i personaggi principali della Sesta e Settima Stagione de Il Paradiso delle Signore, c'è Veronica Zanatta. La madre di Gemma e nuova compagna di Ezio Colombo, è interpretata dall'attrice piemontese Valentina Bartolo. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei ma anche sul personaggio di Veronica.

Il Paradiso delle Signore: ecco chi è Veronica Zanatta

A partire dalla Sesta Stagione della Soap, alla grande famiglia de Il Paradiso delle Signore si è aggiunta Veronica Zanatta, la nuova compagna di Ezio. Veronica si trasferisce a Milano con sua figlia Gemma, pronta a iniziare una nuova vita insieme al suo fidanzato, con cui è prossima alle nozze. Dolce e premurosa sia con sua figlia che con Stefania, la sua futura figliastra, la Zanatta vede sfumare molto presto il suo sogno di diventare la signora Colombo, a causa di un segreto che sembra tormentare il suo compagno e sembra coinvolgere la giovane Stefania. Con orrore, nel corso delle puntate, scopre che Gloria Moreau – la capo commessa de Il Paradiso – è in realtà la moglie di Ezio, scappata dalla sua casa per sfuggire a una pesante accusa di omicidio. Per Veronica comincia un periodo di grandi dubbi e di grandi paure. In lei si fa infatti largo il pensiero che il suo futuro marito possa essere ancora innamorato di Gloria. E nonostante le rassicurazioni da parte di tutti, persino della Moreau che non vuole assolutamente mettersi in mezzo, non riesce a trovare pace. Nella Settima Stagione, dopo aver punito severamente Gemma per le cattiverie perpetrate ai danni dei Colombo, viene travolta dalla malelingue. La storia di Ezio e Gloria diventa infatti di dominio pubblico e lei, il terzo incomodo, viene definita una donnaccia e accusata di essere una concubina. Superato questo momento di crisi, decide comunque di non tornare a vivere insieme a Teresio, dopo averlo visto tra le braccia della sua ex e la loro relazione sembra essere messa in standby.

Valentina Bartolo è Veronica ne Il Paradiso delle Signore

A prestare il volto a Veronica Zanatta è Valentina Bartolo. L'attrice, classe 1981, comincia la sua carriera artistica grazie all'incontro con la regista Pietra Selva Nicolicchia, animatrice del Piccolo Teatro Perempruner di Grugliasco. Il suo esordio è all'età di diciassette anni. Nel 2002 si trasferisce a Milano dove comincia a studiare alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano. Nel 2006 viene scelta tra gli attori del Progetto Domani, organizzato dal Teatro Stabile di Torino per le Olimpiadi invernali. Negli anni successivi prende parte a molti progetti teatrali – di cui alcuni come regista – mentre debutta al cinema nel 2007 con Ripopolare la Reggia, un opera in costume dedicata alla Reggia di Venaria Reale. Sempre per il cinema è tra i protagonisti del film horror The Gerber Syndrome: Il contagio.

Per quanto riguarda la TV, l'attrice lavora dal 2007 al 2013 nel ruolo della genietta Shirin Scintilla nel programma per bambini la Melevisione. Nel 2007 ha partecipato alla miniserie Rai, Einstein mentre nel 2012 partecipa alla quarta stagione della serie TV I Soliti Idioti. Dal 2021 entra a far parte del cast fisso de Il Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle Signore: vita privata e curiosità su Valentina Bartolo

Dal profilo Instagram dell'attrice scopriamo qualche curiosità in più su Valentina Bartolo. L'account dell'artista è ricco di foto che la ritraggono sul set.

Ma le più tenere sono dedicate alla sua famiglia. Scopriamo che la Bartolo ha una figlia di nome Eva.

Ed è proprio la piccola a essere la protagonista dei suoi disegni. Valentina, oltre al talento per la recitazione, ha anche quello dell'arte pittorica.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.