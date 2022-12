Il Paradiso delle Signore, chi è Marco di Sant'Erasmo: Focus sul Personaggio della Soap

Anticipazioni TV

Scopriamo qualcosa in più sul personaggio di Marco Di Sant'Erasmo, il talentuoso nipote di Adelaide de Il Paradiso delle Signore, la Soap in onda su Rai1.

Tra le new entry della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore c'è Marco Di Sant'Erasmo, il giovane nipote di Adelaide. Arrivato a Milano per sfuggire alle ire del fratello maggiore Tancredi, Marco ha rivoluzionato le trame della Soap, prima innamorandosi di Gemma Zanatta e poi cominciando una relazione – per molto tempo ostacolata – con Stefania. Nella settima stagione della Soap lo vediamo prendere delle decisioni molto importanti riguardo al suo lavoro come giornalista. Il ragazzo sembra essere destinato a una grande carriera e pare aver trovato finalmente la sua dimensione, in barba a quanto Tancredi – il suo odiato fratellone – ha sempre pensato.

Il Paradiso delle Signore: chi è Marco Di Sant'Erasmo

Marco Di Sant'Erasmo arriva a Milano improvvisamente e per punizione. Il ragazzo, nipote di Adelaide e sagace giornalista, chiede asilo a Villa Guarnieri e a sua zia, per sfuggire alle ire di suo fratello Tancredi, che lo ha cacciato da Torino a causa di alcune divergenze personali. La Contessa lo accoglie a braccia aperte e lo fa subito entrare nella grande famiglia de Il Paradiso delle Signore. Marco si conquista quasi subito la stima di Vittorio, che gli offre di occuparsi della parte editoriale del suo lavoro, quella de Il Paradiso Market. Marco si mette subito all'opera e muovendosi tra i grandi saloni del grande magazzino fa amicizia prima con Gemma poi con la sua sorellastra Stefania. Con la Zanatta sembra esserci il classico colpo di fulmine e i due progettano di convolare a nozze il prima possibile. Ma il destino ha in mente altri piani e puntata dopo puntata, il Di Sant'Erasmo si avvicina sempre più alla Colombo, che con lui condivide la passione per la scrittura.

Il Paradiso delle Signore: Marco e l'amore per Stefania

La relazione tra Marco e Gemma occupa buona parte della Sesta Stagione de Il Paradiso delle Signore ma finisce per naufragare quando il ragazzo si accorge di provare dei forti sentimenti per la sua “collega” Stefania. I due cercano di soffocare il loro amore per non far soffrire la Zanatta ma sono poi costretti a cedervi. Peccato che Gemma faccia di tutto per ostacolarli e usi Gloria, e il suo segreto, per ricattare la sorellastra. Alla fine de Il Paradiso delle Signore 6 i due innamorati coronano i loro sogni e nella Settima Stagione della Soap si fidanzano ufficialmente. I guai però sono ben altri. Umberto e Tancredi, alleati, cercano di sabotare la carriera di Marco e lo costringono addirittura a pensare di abbandonare il giornalismo. L'intervento di Matilde, di Adelaide e di Stefania impediscono questa resa e il giovane contessino riprende in mano la sua vita e si avvia a dare un'accelerata alla sua carriera, trasferendosi con la Colombo negli Stati Uniti.

Moisè Curia è Marco di Sant'Erasmo ne Il Paradiso delle Signore

A prestare il volto a Marco di Sant'Erasmo è Moisè Curia. Prima di entrare a far parte della grande famiglia de Il Paradiso delle Signore, l'attore era già conosciuto dal pubblico italiano, grazie alla sua partecipazione alla serie TV Braccialetti Rossi, in cui interpreta Ruggero. Moisè Curia si appassiona alla recitazione sin da bambino. All'eta di 18 anni si iscrive all'Accademia di arte drammatica Eutheca a Roma, per poi intraprendere gli studi al Centro Sperimentale di cinematografia. Durante questo periodo partecipa a numerose rappresentazioni teatrali e nel 2014 debutta in TV con la miniserie Non è Mai troppo tardi. Nello stesso anno lo vediamo debuttare al cinema, nel film La Buca, con Sergio Castellitto e Rocco Papaleo. Nel 2015 torna a la cinema con Maraviglioso Boccaccio; nel 2016 lo vediamo accanto a Stefania Rocca nel film Abbraccialo per me mentre più recentemente, nel 2019, è tra i protagonisti della serie TV Enrico Piaggio. Dal 2021 è sul set de Il Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.