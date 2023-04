Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vito aggredisce Francesco. Il Lamantia è pazzo di gelosia

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Vito perderà la testa per gelosia. Il Lamantia intercetterà la lettera scritta da Francesco per Maria e furioso contro il ragazzo, lo aggredirà. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nelle prossime puntate della Soap in onda su Rai1.

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Francesco dovrà vedersela con Vito. Le Anticipazioni degli episodi della Soap, in onda la prossima settimana – dal 3 al 7 aprile 2023 – ci rivelano che il Lamantia scoprirà con sgomento, che il giovane Rizzo è innamorato della bella Maria, che lui sta inutilmente cercando di riconquistare. Furioso per questa inattesa scoperta, sarà travolto così tanto dalla gelosia da perdere la testa e aggredire il figlio di Palma.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vito cerca di riconquistare Maria

Durante tutta la prossima settimana, Vito cercherà di riconquistare la fiducia di Maria. La Puglisi ha scoperto la verità su di lui e sul suo passato, poco prima che il Lamantia si facesse avanti con lei, per raccontarle tutto. La ragazza non intenderà perdonarlo, ferita dai suoi inganni e Vito, sinceramente innamorato della bella sarta-stilista, tenterà in ogni modo di dimostrarle di non essere l'uomo terribile che lei immagina e le proverà tutte davvero tutte. Arriverà persino a chiedere scusa a Francesco, coinvolto suo malgrado in questa faccenda, speranzoso che il giovane Rizzo possa mettere una buona parola con la sua amica, con cui sta passando sempre più tempo.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Francesco pronto a dichiarare il suo amore a Maria

Vito penserà che Francesco possa davvero aiutarlo a riconquistare Maria ma non sarà al corrente dei veri sentimenti che il giovane Rizzo prova nei confronti della Puglisi. Il figlio di Palma è ormai palesemente innamorato della bella sarta e confesserà questo suo segreto a Clara, che lo spingerà più volte a uscire allo scoperto e a non aver paura. Francesco deciderà di affidare la sua confessione a una lettera d'amore, che spedirà alla Puglisi, speranzoso che la giovane siciliana non se la prenda a male. Ma la sua missiva non arriverà a destinazione o almeno non subito. A intercettarla sarà Vito.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vito aggredisce Francesco, in preda alla gelosia

Vito intercetterà la lettera di Francesco, indirizzata a Maria. Il Lamantia ne leggerà il contenuto e non riuscirà a credere a quello che ci sarà scritto. Scoprirà con grande orrore che il Rizzo è innamorato di Maria e che intende farsi avanti con lei, approfittando del momento. Vito non ci vedrà più dalla gelosia e aggredirà il figlio di Palma, deciso a fargliela pagare. Clara dovrà intervenire per sedare gli animi e per impedire che i due ragazzi si facciano male. Maria invece potrebbe non sapere nulla né della rissa né dei sentimenti del suo nuovo amico, con cui sta lavorando alla sua nuova collezione. Ma presto la verità, tutta la verità, potrebbe venire a galla.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.