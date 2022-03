Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Umberto e Flora si sposano? Ecco che cosa succederà...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che Umberto, benché alla fine abbia scelto Adelaide, potrebbe ritrovarsi costretto a convolare a nozze con Flora!

Dopo essere andato a letto con Flora, Umberto sceglie Adelaide. Tuttavia, il Commendatore non aveva messo in conto che la notte di passione con la stilista avrebbe potuto avere delle conseguenze: la Gentile Ravasi potrebbe essere rimasta incinta. In tal caso, il Guarnieri non avrebbe altra scelta se non quella di sposarla...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Tra Umberto e Flora c'è feeling...

Un vero e proprio colpo di fulmine quello tra Umberto e Flora: i due si sono piaciuti sin dal primo momento in cui si sono visti, pur sapendo che non sarebbero mai potuti andare oltre quegli sguardi intensi. In realtà, tradendo Adelaide ed i suoi buoni propositi, il Commendatore ha prima baciato la stilista e poi, quando la Contessa aveva fatto perdere le sue tracce, ci è persino andato a letto insieme!

Umberto sceglie Adelaide e spezza il cuore a Flora, nelle Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

Al suo risveglio, però, la Gentile Ravasi è rimasta delusa, e ferita: il letto era vuoto. Il Guarnieri, defilandosi in tutta fretta, le ha chiaramente fatto capire di essersi soltanto abbandonato alla passione, e di essere pentito subito dopo. In effetti, non appena la di Sant'Erasmo torna a casa, l'uomo avanza all'amante una particolare richiesta, ossia di mantenere il riserbo assoluto sulla loro notte bollente. Umberto non può rischiare di perdere l'amata cognata!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Umberto sposa Flora... perché lei aspetta un figlio da lui!

Tuttavia, sembrerebbe proprio che, contrariamente alla sua volontà, il socio di Vittorio dovrà ben presto dire addio ad Adelaide. In questi giorni si sta facendo strada un'ipotesi secondo cui, sul finale della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, Flora scoprirà di essere in dolce attesa. Ovviamente, la creatura che porterebbe in grembo sarebbe senza ombra di dubbio del Guarnieri. Che cosa farebbe, allora, quest'ultimo? Con alte probabilità, Umberto si assumerebbe le sue responsabilità, incapace di abbandonare la ragazza che ha messo incinta al proprio destino... e ciò significherebbe una solta cosa: i due dovrebbero convolare a nozze!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 28 febbraio al 4 marzo 2022.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai 1.