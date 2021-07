Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Massimo Poggio e Moisè Curia nel cast della Sesta Stagione. Ecco chi interpreteranno

Anticipazioni TV

I due amati attori, già noti per aver recitato in altre fiction di successo, li vedremo indossare i panni di chi nel nuovo capitolo de Il Paradiso delle Signore?

Poggioe Curia daranno realmente il volto alle new entry della sesta stagione della soap di Rai 1? Ecco la risposta.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Chi sarà Massimo Poggio nella Sesta Stagione della soap?

Un volto già noto agli amanti delle fiction, Massimo Poggio, dopo Che Dio ci Aiuti e I Liceali, per citarne due, potrebbe entrare a far parte del cast della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore. Ma quale personaggio andrebbe ad impersonare l'attore? Recentemente, la Rai ha presentato i nuovi palinsesti, e riguardo a ciò ha dichiarato:

Tra attesi ritorni e nuovi personaggi, si trasferirà a Milano la famiglia Colombo, con Ezio, il padre di Stefania. Un arrivo che cambierà la vita affettiva di Stefania, coinvolgendo anche quella di Gloria, la capocommessa. Un ritorno al passato o un promettente futuro?

Dunque, Poggio, avendo 51 anni, potrebbe benissimo calarsi nei panni del genitore della giovane. Inoltre, dalle suddette anticipazioni si evince che quest'ultimo non si chiama Teresio, nome utilizzato finora, bensì Ezio, e si evince anche che giungerà a Milano per mettere in subbuglio le vite di Stefania e di Gloria, la quale non è ancora riuscita a confessare alla ragazza di essere la madre biologica. L'arrivo dell'uomo, quindi, metterà la donna di fronte alle proprie responsabilità? Non ci resta che aspettare l'autunno per scoprilo, così come per scoprire se, effettivamente, l'attore in questione interpreterà davvero questo personaggio.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Chi sarà Moisé Curia nella Sesta Stagione della soap?

Tra le new entry della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, spunta anche il nome di Moisé Curia. Come Massimo Poggio, il trentenne è già apparso in diverse fiction di successo, ad esempio Braccialetti Rossi oppure Nero a Metà. Sempre muovendo dalle dichiarazioni rilasciate dalla Rai, il Curia potrebbe impersonare qualcuno che ha a che fare con Umberto Guarnieri ed Adelaide di Sant'Erasmo:

Per Umberto Guarnieri e la cognata Adelaide non saranno poche le novità da affrontare. Accoglieranno nella loro splendida villa il nipote della contessa, Marco di Sant'Erasmo.

Se teniamo conto dell'età anagrafica dell'attore di cui stiamo parlando, possiamo affermare che l'ipotesi che sarà lui a prestare il volto a questo nipote è piuttosto plausibile. Tuttavia, neanche in questo caso c'è una vera e propria certezza, perché al momento si tratta soltanto di un rumor. Ancora una volta, dobbiamo rimanere in attesa di settembre per risolvere finalmente il mistero!

Scopri le ultime news su Il Paradiso delle Signore.