Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Gloria è in carcere ma Ezio e Veronica si sposeranno!

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della settima stagione de Il Paradiso delle Signore. Gloria si è costituita ed è in carcere, ma è pronta a mettere in pericolo il matrimonio tra Ezio e Veronica.

Nel corso delle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore, andate in onda su Rai 1, Gloria Moreau si è costituta ed è stata arrestata lasciando tutti senza parole. Gli spettatori sono pronti ad assistere al lieto fine tra Ezio Colombo e Veronica Zanatta, ma il legame matrimoniale con Gloria è ancora valido e non è escluso che nella settima stagione della soap la donna metta i bastoni tra le ruote alla coppia. Scopriamo insieme le Anticipazioni sul matrimonio di Ezio e Veronica e su ciò che accadrà a Gloria.

Gloria in prigione, Ezio sposa Veronica nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore

Dopo aver messo fine al suo matrimonio con Gloria Moreau, seppur mai ratificandolo con una separazione ufficiale e un conseguente divorzio, pratiche ancora illegali in Italia nel 1963, Ezio Colombo si è innamorato di Veronica Zanatta ma la relazione tra i due è stata tutt’altro che rose e fiori. Nelle ultime puntate della soap di Rai 1, andate in onda in primavera, Gloria si è costituta ed è stata arrestata, rivelando così la sua vera identità e il fatto di essere ancora legamenti sposata con Ezio. Questo ha portato la Zanatta a disperarsi, dato che il progetto del matrimonio è naufragato prima di poter essere realizzato, non potendo sposare Ezio che risulta dunque essere ancora il marito della Moreau. Cosa accadrà nel corso della settima stagione de Il Paradiso delle Signore? Ecco cosa ci rivelano le anticipazioni sulla coppia formata da Ezio e Veronica e sulla possibilità che i due convolino a giuste nozze.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Ezio vuole sposare Veronica ma…

Come abbiamo visto nel corso dell’ultima stagione della soap di Rai 1, Ezio Colombo è sinceramente innamorato di Veronica Zanatta tanto da pensare alle nozze con la sua dolce metà. Essendo ancora sposato con Gloria, tuttavia, Ezio ha le mani legate e sembra essere sul punto di arrendersi con Veronica, la quale non sa se rimanere ancorata alla speranza di poter avere Colombo tutto per sé oppure prendere le distanze da un rapporto che non potrà avere un lieto fine. L’interprete di Ezio, Massimo Poggio, ha parlato del suo personaggio in una recente intervista e ha rivelato che si parlerà nuovamente di matrimonio nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. Massimo parla di un inizio tranquillo, dopo l’estate trascorsa a digerire ciò che è accaduto a Gloria, e di rinnovata fede nel rapporto con Veronica che potrebbe spiccare il volo. Ora c’è da chiedersi, tuttavia, la Moreau rimarrà in silenzio ad osservare oppure cercherà in qualche modo di impedire le nozze tra suo marito e la Zanatta?

Il Paradiso delle Signore: Clara nuova Venere!

Tra le novità della nuova stagione ci sarà anche la promozione di Clara a nuova Venere del Paradiso, assunta personalmente da Vittorio Conti che ripone in lei molta fiducia. Clara è la nipote di Don Saverio, personaggio chiave negli ultimi anni per alcuni dei volti più amati del Grande Magazzino milanese, pronto a dispensare consigli e ad evitare tragedie. E sembra che Don Saverio vorrà premiare anche la giovane nipote, chiedendo a Vittorio di assumerla. Secondo Elvira Camarrone, che nella soap di Rai 1 presta il volto a Clara, il personaggio sarà ricco di sorprese dal momento che porterà in scena una donna giovane ma fortemente indipendente, dotata di un bel carattere pronto a dare battaglia nelle situazioni più complicate. Insomma, stando all’attrice, Clara ci stupirà in positivo e potrebbe presto diventare una delle protagoniste più amate de Il Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle Signore ci aspetta da Settembre, nel daytime di Rai1.