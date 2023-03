Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Gemma e Roberto pronti a sposarsi!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Gemma e Roberto potrebbero convolare a nozze. Nelle ultime puntate della Soap di Rai1, la Zanatta e il Landi potrebbero ricorrere a un matrimonio di comodo, per salvare il loro futuro e realizzare i loro sogni.

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Gemma e Roberto potrebbero trovare una soluzione ai loro problemi. Il Landi, dopo aver scoperto di non poter procedere con i suoi piani con Mario, proporrà all'amica di sposarlo. Un matrimonio di convenienza ma che potrebbe aiutare sia la Zanatta che il collega di Vittorio.





Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Roberto chiede a Gemma di sposarlo

Negli episodi de Il Paradiso delle Signore che vedremo la prossima settimana, Roberto scoprirà di non poter realizzare i suoi piani con Mario. Il Landi ci rimarrà molto male e comprenderà che il suo rapporto con l'uomo che ama, sarà sempre e comunque ostacolato. Ma all'improvviso gli balenerà in mente un modo per risolvere la sua situazione e aiutare un'amica a far fronte ai suoi problemi. Vedendo Gemma con indosso uno degli abiti da sposa disegnati da Maria, gli verrà l'idea di chiedere alla Zanatta di sposarlo. Un matrimonio di convenienza che sarebbe per lui un'ottima copertura e permetterebbe alla Venere di tenere il suo bambino.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Gemma accetta di sposare Roberto?

La soluzione proposta da Roberto sarà davvero molto interessante. Non abbiamo ancora certezza che Gemma accetti di sposare il suo amico ma è plausibile che la ragazza trovi in questa idea, una soluzione a tutti i suoi problemi e il modo per non dare in adozione suo figlio. La Venere quindi potrebbe tenere il suo bambino e non essere costretta a fingere che sia in realtà frutto della relazione tra Veronica ed Ezio, come invece sembra aver deciso nelle puntate che abbiamo visto in quest'ultima settimana. Ma attenzione alla reazione di sua madre. Veronica potrebbe dire No!

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Veronica si oppone alle nozze di Gemma e Roberto

Nelle prossime settimane non assisteremo solo alla proposta di matrimonio di Roberto a Gemma ma anche alla decisione di Gloria di partire per gli Stati Uniti e alla presa di coscienza da parte di Ezio, di non poter continuare a fingere che le cose possano continuare così come stanno andando. Il Colombo potrebbe quindi decidere di dire tutto a Veronica e Gemma, pur continuando a prendersi la responsabilità di allevare il figlio della piccola Zanatta. Ma se la Venere dovesse sposarsi, non ci sarebbe più la necessità che Ezio adotti il bambino della sua figliastra. Teresio insomma sarebbe libero da ogni vincolo e potrebbe seguire la donna che veramente ama e costruire con lei un futuro. Questa prospettiva potrebbe però anche non piacere a Veronica, che per non perdere il suo compagno e tenerlo stretto a lei, sarebbe disposta a opporsi alle nozze della figlia, seppur consapevole che queste potrebbero essere l'unica soluzione affinché Gemma possa diventare mamma. Veronica potrebbe però opporsi a prescindere da Ezio e non vedere nel matrimonio di convenienza la giusta scelta, preoccupandosi della felicità della sua bambina.

Qualunque sia il motivo, Veronica non parrà proprio voler appoggiare questa novità.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.