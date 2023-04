Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Armando partirà a Londra con Agnese?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Armando, nelle puntate finali della settima stagione della Soap, prenderà una decisione sul suo futuro con Agnese. Partirà con lei oppure deciderà di lasciar andare la sua amata, chiudendo la loro relazione?

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore scopriremo quale sarà il futuro della coppia formata da Agnese e Armando. La sarta dirà addio al Paradiso e vorrà tornare al più presto a Londra da Tina e sua nipote. Il Ferraris si troverà davanti a una decisione molto difficile, ovvero scegliere se rimanere nella sua città o seguire la donna che ama. Cosa succederà?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Agnese dice addio al Paradiso

Dopo mesi di lunga assenza, Agnese è tornata a Milano ma non per restare. La sarta ha infatti deciso di ripartire per Londra e trasferirsi in Inghilterra, per stare accanto a sua figlia Tina e alla nipotina. Una decisione che lascerà tutti con l'amaro in bocca ma che, soprattutto, metterà Armando davanti a una decisione difficilissima. Seguire o no la sua amata? La sarta proporrà al suo compagno di partire con lei e di ricominciare una vita insieme, lontano dalla città in cui è nato il loro amore.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Armando seguirà Agnese a Londra?

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore 7, Armando prenderà una decisione sul suo futuro. Per il momento non sappiamo quale sarà la scelta del Ferraris e cosa comporterà. Se il capo magazziniere decidesse di seguire il suo amore, potrebbe uscire di scena insieme a lei e ricomparire – magari – in qualche episodio come guest star. Ma se dovesse invece rimanere a Milano e al Paradiso, la sua relazione con l'Amato potrebbe chiudersi. Armando ha più volte detto di sentire la mancanza di Agnese e davanti alla scelta della sua compagna di non rimanere in Italia, potrebbe non accettare – ancora – una relazione a distanza.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Palma consolerà Armando dopo la partenza di Agnese?

Per scoprire cosa succederà tra Armando e Agnese dovremo aspettare l'ultima puntata de Il Paradiso delle Signore 7. Intanto però possiamo fare delle ipotesi e una di queste vede Palma come possibile nuova compagna del Ferraris. Il capo magazziniere potrebbe certamente scegliere di partire con Agnese oppure la sarta potrebbe cambiare idea e, per non scombussolare la vita del suo amore, rimanere a Milano con lui. Uno scenario però che sembra aver stuzzicato la curiosità del web, vede coinvolta Palma nel ruolo di prossima compagna di Armando. La donna potrebbe consolare il buon coinquilino di Marcello in un momento di grande sofferenza. È un'opzione che sicuramente non piacerà ai fan della coppia Armato/Ferraris ma che sarebbe funzionale alle trame della Soap. Succederà davvero? Lo scopriremo presto!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.