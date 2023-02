Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 27 febbraio 2023: Gemma sviene! Grande paura per la bella Venere

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata in onda il 27 febbraio alle ore 16.05 su Rai1, Matilde continuerà a provare una forte gelosia nei confronti di Diletta. La Frigerio, scoperto cosa davvero pensa Vittorio sulla giornalista, comincerà a non sopportare la sua presenza. Intanto Ezio sarà pronto a confessare a Veronica la verità su lui e Gloria ma un inconveniente frenerà il Colombo: Gemma cadrà a terra priva di sensi e la cosa preoccuperà tutti. Intanto Maria riuscirà a consegnare i suoi bozzetti ma non sembrerà del tutto soddisfatta mentre Clara capirà che Irene è davvero interessata ad Alfredo e ci rimarrà malissimo. Tancredi intanto verrà spinto da Umberto a rivelare alla moglie i loro progetti.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matilde gelosa di Diletta

Vittorio è intrigato da Diletta e dopo aver passato alcune sere in sua compagnia, il Conti si sta affezionando alla ragazza. Tutto questo non piace per nulla a Matilde, che ha cominciato a temere che la giornalista possa diventare una persona importante per il “suo” direttore. La Frigerio non riuscirà a stare con le mani in mano e interrogherà con molta curiosità il suo amico, per capire cosa lui provi davvero per la nuova arrivata. Le parole di Vittorio non le faranno per nulla piacere e inizierà a provare una fortissima gelosia, che la porterà, molto presto, a cadere in una trappola bene ordita da suo marito. Tancredi infatti, convinto da Umberto, sta per rivelarle i loro piani ma lo farà con uno stratagemma tale da portarla dalla sua parte.

Gemma sviene, cosa le sta succedendo? Ecco le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

Ezio e Gloria hanno deciso di riprovarci, ormai consapevoli di provare ancora un forte amore l'uno per l'altra. Il Colombo ha promesso alla Moreau di parlare molto presto con Veronica, rompere il loro fidanzamento e risolvere quindi la parte più importante per cominciare un futuro insieme alla madre di sua figlia. Ma un imprevisto gli impedirà di tener fede alla promessa, almeno per ora. Gemma avrà un mancamento e cadrà a terra priva di sensi. Per tutti sarà un grande spavento anche perché la ragazza non si sentirà per nulla bene neanche dopo essersi risvegliata. Cosa le starà succedendo.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Maria consegna i suoi bozzetti mentre Clara soffre per amore

Per Maria arriverà finalmente il momento di mettersi all'opera con la creazione dei suoi nuovi abiti. I bozzetti sono stati approvati e si può procedere con i capi di prova. La Puglisi non sembrerà però del tutto soddisfatta; qualcosa continuerà a turbarla. Intanto Clara scoprirà che Irene è davvero interessata ad Alfredo e per lei, che si è innamorata del Perico, sarà una scoperta molto dolorosa. Tra Adelaide e Marcello invece continuerà a esserci un bel feeling, ormai ben visibile.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.