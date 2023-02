Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni dal 27 febbraio al 3 marzo 2023: Gemma è incinta. Per Ezio e Gloria si mette male!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore e scopriamo cosa succederà nelle puntate in onda dal 27 febbraio al 3 marzo 2023 alle ore 16.05 su Rai1.

Puntata in onda Lunedì 27 febbraio 2023

Maria riesce a consegnare e a farsi approvare i bozzetti. Si può quindi passare alla fase successiva, ovvero quella della creazione dei primi capi prova. Eppure la Puglisi non sembra essere del tutto entusiasta. Intanto Ezio, che ha promesso a Gloria di confessare la verità a Veronica, cerca di parlare con la sua fidanzata. Purtroppo però le cose non vanno come da lui previsto a causa di Gemma. La ragazza accusa un malore e cade a terra priva di sensi. Umberto consiglia a Tancredi di informare Matilde dei loro piani mentre la Frigerio scopre cosa pensa davvero Vittorio di Diletta e ci rimane piuttosto male. La gelosia continua a tormentarla e la presenza della giornalista comincia a infastidirla. Stessi sentimenti anche per Clara quando capisce che Irene è davvero interessata ad Alfredo. La Venere ci rimane malissimo. Intanto tra Marcello e Adelaide continua a essere un grande feeling.

Puntata in onda Martedì 28 febbraio 2023

Ezio non riesce a parlare con Veronica a causa delle preoccupanti condizioni di salute di Gemma. Il Colombo chiede a Gloria di pazientare ancora; confesserà la verità quando la situazione si sarà rasserenata. Tancredi cerca di portare Matilde dalla sua parte mentre la Frigerio e Vittorio devono decidere se pubblicare o meno sul Paradiso Market l'articolo di Diletta, che parla dell'educazione sessuale delle ragazze. L'argomento è molto delicato e Roberto si rivolge alla Veneri per chiedere un loro parere in merito. Intanto tra Adelaide e Marcello è sempre più evidente il feeling e Ludovica è molto gelosa del suo ex mentre Alfredo chiede a Clara di aiutarlo a conquistare Irene. Stavolta però il Perico non troverà l'appoggio della Boscolo.

Puntata in onda Mercoledì 1° marzo 2023

Vittorio comunica al suo staff di aver deciso di pubblicare l'articolo di Diletta. Il Conti lo farà anche contro il volere di Matilde. La Frigerio reagisce con forza e prende anche posizione riguardo al progetto di Tancredi, decidendo di appoggiarlo. Intanto Umberto comincia a non sopportare il rapporto, ormai intimo, che si è creato tra Marcello e Adelaide. Gemma si reca in ospedale per capire le cause del suo svenimento. La diagnosi la lascerà senza parole. Palma invece cerca di capire cosa desideri davvero suo figlio e quali siano le sue reali ambizioni. Francesco però tradisce una certa insofferenza e sembra che qualcosa lo blocchi. Questo però non gli impedisce di aiutare Maria a risolvere una gravosa situazione riguardo la scelta delle stoffe per i suoi abiti.

Puntata in onda Giovedì 2 marzo 2023

Gemma è sconvolta. Ha scoperto di essere incinta e una volta tornata a casa non riesce a raccontare la verità a nessuno, neanche a sua madre. Veronica però comincia a sospettare che la figlia le stia nascondendo qualcosa e intuisce anche cosa possa essere. Mette così la ragazza con le spalle al muro e la costringe a confessare. Matilde ha deciso di aiutare Tancredi ed è sempre più coinvolta nel progetto del marito. Tutto per ripicca nei confronti di Vittorio, che ha scelto di pubblicare l'articolo di Diletta e di metterlo addirittura sulla copertina del prossimo numero de Il Paradiso Market. Mentre la Frigerio ribolle di rabbia, la D'Ambrosio è felicissima. Maria sgrida Francesco per aver fatto delle scelte in Atelier senza consultarla. La Puglisi deve però ritrattare e chiedere scusa al ragazzo, che ha solo cercato di aiutarla. Ezio, non può rompere con Veronica proprio ora che Gemma sta male ma giura a Gloria amore eterno e le promette che risolveranno presto la situazione.

Puntata in onda Venerdì 3 marzo 2023

Ezio ha scoperto che Gemma è incinta e decide di intervenire per convincere Carlos ad assumersi le sue responsabilità. Veronica è molto in ansia per sua figlia e cerca di consolarla; stessa cosa fa il Colombo con Gloria, rincuorandola sul loro futuro insieme. Tancredi rivela a Matilde tutta la verità sui suoi progetti. La Frigerio, ora che sa tutto, continuerà a dargli una mano? Intanto Alfredo tenta ancora di avvicinarsi a Irene e chiede a Clara di aiutarlo. Il Perico, che vuole a tutti i costi non solo conquistare la Cipriani ma anche aiutarla a fare pace con suo padre, non si rende conto che le sue continue richieste di aiuto, stanno facendo soffrire la Boscolo, innamorata di lui. Irene invece, scoperto il progetto di Alfredo per aiutarla a ricucire il rapporto con il suo papà, ringrazia il ragazzo in un modo completamente inaspettato. Diletta non molla la presa sul Conti e con un pretesto, si ripresenta al Paradiso.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.