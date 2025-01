Il Paradiso delle Signore 9 Anticipazioni: Adelaide sviene, Marcello la lascia nel momento del bisogno?

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate della nona edizione de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1, Adelaide avrà un malore e Marcello si sentirà messo da parte, al punto da prendere una decisione shock. Ecco le Anticipazioni della soap.

Nelle nuove puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, presto in onda su Rai 1, Adelaide di Sant’Erasmo avrà un malore e sverrà preoccupando moltissimo Marcello Barbieri. Quando la contessa si rivolgerà a Umberto Guarnieri e seguirà i suoi consigli, tuttavia, Marcello inizierà nuovamente ad essere geloso e sentirsi estromesso, prendendo una decisione scioccante. Ecco tutte le Anticipazioni sulle trame della soap.

Adelaide sviene nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 9

Presto in onda su Rai 1 arriveranno le nuove puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore e le Anticipazioni ci rivelano che Adelaide di Sant’Erasmo avrà un malore e uno svenimento improvviso, dopo aver ricevuto alcune notizie che potrebbero mettere in serio pericolo la sua famiglia. Se l’articolo di Rosa contro Tancredi non fosse stato già abbastanza negativo per l’immagine della famiglia, ora queste novità continueranno a peggiorare la situazione per lei. Adelaide verrà soccorsa e Umberto Guarnieri, che ha recuperato il rapporto con lei nelle ultime puntate dal momento che la contessa vuole appoggiarlo economicamente per recuperare la maggioranza delle azioni di Galleria Milano Moda, che le consiglierà di vedere al più presto uno specialista. Cosa succede ad Adelaide? La sua salute è compromessa o si tratta di un caso isolato? Mentre lei deve scoprire cosa sta succedendo al suo corpo, c’è qualcuno che è più preoccupato per il legame tra lei e Umberto che per la situazione. Ecco cosa accadrà nel dettaglio nelle nuove trame della soap.

Il Paradiso delle Signore 9: Marcello geloso di Adelaide

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore Adelaide sverrà e Umberto si preoccuperà molto per la salute della contessa. I due hanno recuperato il rapporto quando Adelaide ha visto quando il Commendatore è stato vicino ad Odile in un suo momento difficile, appoggiandola anche nel lavoro a Galleria Milano Moda, per poi offrirsi di supportare economicamente l’ex socio al fine da estromettere Tancredi e recuperare la maggioranza della società, dal momento che il nipote è ormai fuori di sé e vuole commettere errori che potrebbero costare il buon nome della famiglia. Marcello non è d’accordo con la decisione di Adelaide e la continua presenza di Umberto tra loro sta iniziando ad infastidirlo sempre di più, dal momento che la sua fidanzata sembra pendere dalle labbra dell’uomo che ha rischiato di rovinarlo per sempre con l’affare Hofer. Possibile che tutto sia stato già dimenticato nel cuore di Adelaide? Marcello non riesce a sopportarlo e quando lei sviene e poi si affida a Umberto, seguendo i suoi consigli senza quasi interpellarlo, la gelosia cresce mutando in forte delusione che porterà Barbieri a prendere una decisione cruciale.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello rinuncia a Adelaide?

Marcello è molto geloso del rapporto ritrovato tra Adelaide e Umberto dopo la pace fatta anche grazie ad Odile, che stravede per il Commendatore e lo ha preso come suo punto di riferimento per questioni private e lavorative. Dopo aver visto che, anche nel caso della sua salute, Adelaide si è affidata immediatamente ai consigli di Umberto senza neppure interpellarlo, Marcello ha perso le speranze di essere l’uomo della vita della contessa dal momento che sembra non interessarle mai il suo pensiero. Così, a sorpresa, Marcello annuncia ad Adelaide che non si sente più in grado di gestire le sue finanze. Barbieri lascia la fidanzata nel momento del bisogno? E sarà Umberto a tornare a gestire le ricchezze della sua ex socia? Lo scopriremo nelle nuove puntate della soap in onda su Rai 1.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.