Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni: Umberto rischia la vita? Ecco le novità della nuova stagione

Umberto Guarnieri rischia grosso nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore. Ecco le Anticipazioni sulla soap di Rai 1.

La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore si è conclusa con la fine di uno dei sodalizi più forti della soap, quello tra Umberto Guarnieri e la contessa Adelaide di Sant’Erasmo. Quando lui ha scelto di seguire il suo cuore e vivere la storia d’amore con Flora Gentile Ravasi, Adelaide ha giurato vendetta e nel corso delle nuove puntate, in onda a settembre su Rai 1, Umberto potrebbe addirittura perdere la vita. Ecco cosa ci rivelano le Anticipazioni.

Umberto innamorato di Flora nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Nel corso dell’ultima stagione della soap di Rai 1, Umberto Guarnieri ha trovato il coraggio di ribellarsi alla lunghissimi amicizia con la contessa Adelaide di Sant’Erasmo, con la quale ha condiviso tantissimi anni di strategie e geniali manipolazioni ma alla quale ha sempre dovuto dar conto su ogni aspetto della sua vita, combattendo per il sentimento che si è accorto di provare per Flora Gentile Ravasi. Inutile dire che Adelaide non ha preso bene questo affronto e, mentre Umberto si è dichiarato pubblicamente a Flora e la neo-coppia è partita per trascorrere del tempo completamente da soli, Adelaide ha fatto in modo di estromettere Guarnieri dalle quote de Il Paradiso, diventando la socia di Vittorio Conti. Da questa nuova posizione di dominio, Adelaide è pronta a vendicarsi di Flora, colei che ha osato disobbedirle e portarle via Umberto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Flora messa all’angolo

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, vedremo Umberto e Flora tornare dalla loro vacanza da innamorati, trovando Adelaide pronta ad attenderli. La contessa, in possesso di una quota del Grande Magazzino milanese, ha intenzione di imporre le sue idee anche a Vittorio Conti, contando sul fatto che lui l’assecondi per non avere problemi con il lancio delle nuove linee, mettendo in guai seri Flora. La giovane, infatti, è la stilista de Il Paradiso e Vittorio ha sempre apprezzato moltissimo il suo lavoro, ma adesso che Adelaide le sta con il fiato sul collo, Flora potrebbe addirittura perdere il posto di lavoro ed essere rimpiazzata da una delle Veneri. La Gentile Ravasi ha dimostrato di essere una donna molto combattiva, quindi la contessa di Sant’Erasmo non avrà vita facile nel licenziarla. Umberto si intrometterà per aiutare la sua dolce metà o lascerà che Flora decida da sola se restare a Milano e combattere, oppure lasciare per sempre la città e così interrompere anche la loro storia d’amore?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Umberto rischia la vita?

Le Anticipazioni della nuova stagione della soap di Rai 1 ci rivelano che Umberto non permetterà ad Adelaide di abbattersi con la sua ira su Flora. Del resto è lui che ha scelto di vivere questa nuova storia d’amore, consapevole che avrebbe così troncato ogni rapporto con la contessa, ed è giusto che lei accetti un confronto, tra uno sgambetto e l’altro a Flora. La prospettiva di dover ammettere di aver perso, tuttavia, potrebbe portare la di Sant’Erasmo a commettere una follia, arrivando a minacciare Umberto con metodi sempre meno ortodossi, mettendo la vita del Commendatore in pericolo. Adelaide sarà talmente offuscata dalla gelosia al punto di commissionare la morte di Umberto? Questa è di certo una prospettiva che non possiamo ignorare.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.