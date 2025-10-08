Il giudice e i suoi assassini: al via in Sicilia la miniserie Rai di Michele Placido sul magistrato Rosario Livatino

Anticipazioni TV

Sono cominciate in Sicilia le riprese della miniserie Il giudice e i suoi assassini, che porta la firma di Michele Placido e racconta la vera storia del magistrato Rosario Livatino, ucciso dalla Mafia nel 1990. A interpretarlo è Giuseppe De Domenico e la lavorazione andrà avanti per 10 settimane.

Hanno preso il via in Sicilia il 29 settembre le riprese della prima serie televisiva per la Rai diretta da Michele Placido, che ha alle spalle una lunga carriera di attore e regista cinematografico. Basata su una sceneggiatura scritta dallo stesso Placido insieme ad Angelo Pasquini e Fidel Signorile, Il giudice e i suoi assassini è una coproduzione Rai Fiction - Goldenart Production e racconta la storia di Rosario Livatino, un giovane magistrato di Agrigento che, negli anni Ottanta, sfida la Mafia e mette in gioco la sua stessa vita in nome del rispetto della Legge, della Giustizia, e del diritto a vivere in pace. Purtroppo la criminalità organizzata si vendica, uccidendolo brutalmente il 21 settembre del 1990. La serie, che in realtà è una miniserie, si sofferma sia su Livatino che sui suoi assassini. Livatino, tra l'altro, è stato il primo magistrato della storia ad essere eletto Beato dalla Chiesa, che nella persona di Papa Wojtyla lo definì "martire della giustizia e indirettamente della fede".

Il giudice e i suoi assassini: cosa bisogna sapere sulla miniserie di Michele Placido

Con Il giudice e i suoi assassini, Michele Placido si rifà al grande cinema civile italiano: quello di Francesco Rosi, Pietro Germi e Mario Monicelli, di cui Placido è sempre stato un grande estimatore. Il regista è entusiasta del progetto. Ecco una sua dichiarazione

Dopo tanti anni torno a lavorare per Rai Fiction, per la prima volta da regista, con questa miniserie che rappresenta un progetto unico, non solo perché racconta una pagina fondamentale del nostro Paese, ma perché rievoca ideali e argomenti di integrità morale. Livatino era un uomo delle Istituzioni cui dobbiamo guardare ancora oggi per ispirarci nel nostro quotidiano impegno al servizio del Paese, un servitore dello Stato che visse con coerenza e fedeltà i valori della legalità. Con questa fiction vogliamo raccontare una storia di coraggio e dedizione alla giustizia che unisce i principi della sua fede con il servizio alla comunità. La memoria di Livatino ci sprona a rinnovare ogni giorno l'impegno per un Paese libero da mafia e corruzione. È per questo che sono orgoglioso di lavorare per la Rai che è garanzia di qualità e diffusione internazionale e sono certo che il mondo si riconoscerà in questi valori e ne sarà conquistato.

Passando al cast de Il giudice e i suoi assassini, il ruolo del protagonista è andato a Giuseppe De Domenico, che abbiamo visto lo scorso anno in Vermiglio. Accanto a lui recitano Leonardo Maltese, Nino Frassica, Michela De Rossi, Brenno Placido, Ninni Bruschetta e Francesco Benigno.

Le riprese del film andranno avanti per 10 settimane fra Naro, Canicattì, Palma di Montechiaro, Favara e Agrigento, che sono i luoghi dove nacque, lavorò, visse e morì Rosario Livatino.

Il giudice e i suoi assassini è prodotta da Federica Luna Vincenti ed è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e audiovisivo, Regione Siciliana, Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo - Sicilia Film Commission.

La foto dell'articolo è di Danilo Sguali.