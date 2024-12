Il Commissario Ricciardi: Maurizio De Giovanni ci presenta Volver, che dice arrivederci al personaggio fra luci e ombre

Anticipazioni TV

Ospite abituale del Noir in Festival, Maurizio De Giovanno ha presentato il suo nuovo romanzo Volver, con cui si congeda dal Commissario Ricciardi. Lo scrittore, che abbiamo intervistato, ha anche partecipato a un incontro sui fumetti tratti dai suoi libri.

Uno dei nostri appuntamenti fissi e più gradevoli del Noir in Festival nella sua versione milanese è l'incontro con Maurizio De Giovanni, lo scrittore napoletano che ha inventato il Commissario Ricciardi, Mina Settembre e I bastardi di Pizzofalcone. Lo abbiamo intervistato anni fa per "Nozze per I bastardi di Pizzo Falcone" e nel 2023 per "Caminito", primo libro di un nuovo breve ciclo che ci mostra l'uomo che vede i morti alle prese con il Fascismo che stringe la sua morsa nonché padre della piccola Marta, nata dal suo amore con la compianta Enrica.

In "Volver", arrivato da pochissimo nelle librerie, Luigi Alfredo Ricciardi è tornato in Cilento con la figlia, i genitori di Enrica e la fedele Nelide, mentre il Brigadiere Maione è rimasto a Napoli. Lo stesso dicasi per Bambinella e per il Dottor Modo, che medita di uccidere un membro molto influente del Partito Nazista che si prepara ad arrivare in città. "Volver", che è stato preceduto da "Soledad", è anche il romanzo con cui lo scrittore si congederà dal Barone di Malomonte. Lo sappiamo e lo abbiamo letto in numerosi articoli, ma siccome vogliamo esserne davvero sicuri, chiediamo subito lumi a Maurizio De Giovanni, che incontriamo nell'elegante Hotel De La Ville. Anche lui è elegante nel suo blazer blu, e sorridente come sempre. "Ci sono due motivi per cui ho deciso di salutare il Commissario Ricciardi" - spiega -"uno è soggettivo e l'altro oggettivo. Quello soggettivo riguarda il personaggio. A causa dei bombardamenti, a Napoli morirono 26.000 persone durante la guerra. Mettere Ricciardi con le sue caratteristiche in un luogo popolato più dai morti che dai vivi mi sembra una crudeltà. Non verrebbe fuori un giallo ma un horror, e quindi non mi va di proseguire il ciclo di romanzi. Il secondo motivo è oggettivo, e sarebbe che l'Italia della guerra e dell'immediato dopoguerra non è né facile né bella da raccontare: è dolorosa, straziante, abissale, nera e completamente priva di speranza. L'unica speranza in quegli anni è la sopravvivenza, e raccontare come unica speranza la sopravvivenza è come raccontare i topi.

Già in questo libro la situazione politica italiana appare insostenibile, e a Napoli è diventato difficilissimo vivere. Lo stesso Maione si accorge che ormai i confini tra il bene e il male sono estremamente labili…

Proprio così. Questa perdita dell'etica è ciò che caratterizza brutalmente quella generazione distinguendola dalla successiva. Se tu devi sopravvivere, non puoi pensare ai diritti. Quello che io oggi cerco di far capire a Elly e agli amici della sinistra è che i diritti sono fondamentali, ed è sicuramente un discorso da fare, da portare avanti, ma quando il tuo problema è dove dormirai stanotte perché non sei in grado di pagare la bolletta della luce, quando non sai come fare perché ti si è rotta la macchina e non hai i soldi per aggiustarla, i diritti degli altri per forza di cose passano in subordine. È triste da dire, è terribile da dire, ma oggi è questa la situazione, quindi è impossibile immaginare di raccontare gli anni '40, '45, '48, '50. Posso pensare di raccontare dal '52 in poi, cioè quando chi era morto era morto e chi era vivo era vivo e le persone cominciavano ad alzare lo sguardo per rivolgerlo al futuro. Quella è un'epoca che posso narrare, e perciò io non escludo di poter raccontare Ricciardi negli anni ’50, e se salto circa 10 anni, lo faccio per lui.

In "Volver" il Commissario Ricciardi decide di investigare sul primo morto che gli è apparso e che lo ha reso consapevole della sua maledizione. Quando si lancia in questa indagine, dice una frase molto bella: "Per eliminare le ombre bisogna trovarle". Credi che il nostro sia un paese che va a caccia di ombre o che cerca di ignorarle se non di rimuoverle?

Noi abbiamo un rapporto difficile con la memoria, abbiamo un forte senso del presente acuito da molti elementi. I social con l'incitamento all'acquisto, il sistema economico, la politica internazionale con le sue instabilità e anche il lavoro, che è sempre più precario, ci portano a calarci sempre di più nel presente. Noi non ci voltiamo mai indietro e siamo divisi fra il presente e il futuro. È sempre stato così, ma adesso la cosa si è ingigantita in maniera formidabile, per cui la memoria è stata sostanzialmente rimossa. Insomma non ci fa comodo, ci dà fastidio, pensiamo che non sia adatta o sufficientemente grande per insegnarci qualcosa. Crediamo inoltre di saper vivere meglio di come si viveva in passato e quindi corriamo il rischio di commettere sempre gli stessi errori, le stesse manovre, soprattutto perché il Covid ha cancellato di fatto la generazione che aveva memoria della Seconda Guerra Mondiale. Il Covid ha colpito una larga fascia di anziani, l'ha decimata, l'ha quasi azzerata, e quindi non c'è più nessuno che ricorda quello che era successo con la Seconda Guerra Mondiale, sia nella fase precedente alla guerra che in quella successiva. Noi stiamo retrocedendo la memoria in serie B quando dovremmo invece, oggi più di allora, farne una stella polare.

Negli altri romanzi il Commissario Ricciardi, Bruno Modo e il Brigadiere Maione collaboravano quando c'era un delitto, mentre in questo libro agiscono separatamente. Com'è stato muoversi su tre binari paralleli?

Ho sempre avuto nei miei romanzi una storia e una sotto-storia, anche se ambientate nello stesso posto. Stavolta ho decontestualizzato i personaggi, per usare un termine tristemente attuale, ma non mi è pesato. Temevo invece di avere poco da raccontare sul Cilento, ma poi ho scoperto di avere molti elementi e che mi costava meno fatica del narrare la mia città.

Quindi niente più Napoli nelle tue storie?

No, che dici? Napoli continuerò a descriverla sempre. Mi mancherà però la Napoli degli anni '30, perché quella l'ho perduta. Non l'ho conosciuta ma l'ho studiata, e ti devo dire che aveva delle caratteristiche di bellezza che purtroppo non sono state mantenute. La guerra per Napoli è stata la perdita della verginità, è stato un momento che divide un prima da un dopo.

E come guardi alla Napoli del presente?

Io sono innamorato pazzo della mia città, ne riconosco le ombre, così come le luci, e penso che siano perenni entrambe, però questo non ci deve far smettere di lottare per illuminare le ombre.

In "Volver" fai dire alla vecchia Filomena che la speranza è una dannazione, i sogni sono un veleno e l'amore una malattia. La pensi così anche tu?

Una donna di 90 anni, che non ha mai conosciuto direttamente un figlio e non è stata mai felice con un uomo può dire, guardandosi indietro, che la speranza è una malattia, perché la maggior parte delle volte la speranza è disattesa, e lo stesso dicasi per l'amore. L'amore è una truffa. Sono molto più numerosi gli amori finiti degli amori che durano una vita. Poi ci sono gli amori mai sbocciati, oppure sbocciati e soffocati in culla, uccisi alla nascita. Magari incontri l'amore della tua vita ed è il fratello di tuo marito, o sei il grande amore del marito della tua amica. Ci pensi? Quante volte accadono queste cose? Quanti sguardi distolti esistono e sono esistiti? Se ci rifletti l’amore è così.

La piccola Marta può leggere nel pensiero di Filomena, che è muta, quindi anche lei ha un dono…

Io credo che sia una condanna più che un dono, perché Marta è destinata innanzitutto a non sapere se è vero, perché magari si tratta soltanto della sua immaginazione. E tuttavia è bello che tramite Ricciardi, che guarda il dolore finito, lei possa essere operativa e parlare con persone che parlano solo con lei. Marta mi intriga molto, e mentre posso pensare di smettere di raccontare di Ricciardi, su Marta credo invece di avere parecchio da narrare.

Cosa è stato per te il Commissario Ricciardi?

Con Ricciardi ho iniziato a scrivere. Il primo rigo di narrativa l'ho scritto parlando di Riccardi, quindi per me Ricciardi rappresenta la scrittura e questa nuova vita. Sono molto felice di averlo incontrato e credo che sia come quegli amici che non ti assomigliano per niente ma che ti sono molto cari. Ti direi che mi mancherà, ma forse no, perché magari continuerà ad accompagnarmi.

Tra i personaggi femminili del mondo del Commissario Ricciardi hai detto di amare molto Enrica. Chi è il tuo preferito tra i personaggi maschili?

Sono molto affezionato a Maione, perché Maione assomiglia alla città, è come un papà, e perciò gli voglio molto bene, quindi andrei a cena con Maione, anzi a casa sua, visto che sua moglie Lucia cucina bene.

Oggi c’è stato un incontro sui graphic novel tratti dai romanzi sul Commissario Ricciardi e sceneggiati anche da Paolo Terracciano per Sergio Bonelli Editore. Cosa pensi di questi fumetti?

Ricciardi e I bastardi di Pizzofalcone sono stati trasposti in molti modi, ma il fumetto sul Commissario Ricciardi mi piace particolarmente. Lo trovo meraviglioso e affascinante. Il fumetto è narrativa + poesia + cinema e soprattutto le copertine ti danno l'impressione di trovarti davanti a personaggi vivi. Inoltre credo di aver avuto dai fumetti un numero di lettori maggiore di quello degli spettatori della serie tv su Ricciardi. Credo dipenda dal fatto che il lettore di fumetti è più vicino al lettore di libri dello spettatore televisivo. Quando gli scrittori arrivano in tv, credono che avranno il boom di ascolti, ma raramente succede, e infatti è accaduto solo con Andrea Camilleri.

Le foto dell'articolo sono di Moris Puccio