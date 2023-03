Il Commissario Ricciardi 2: Stasera su Rai 1 Anime di vetro, la Seconda Puntata della serie con Lino Guanciale

Anticipazioni TV

Torna, Questa Sera su Rai 1, la Seconda Stagione de Il Commissario Ricciardi. Nella Seconda Puntata, tratta dal romanzo di Maurizio De Giovanni Anime di vetro, il personaggio di Lino Guanciale attraversa una crisi profonda.

È lunedì, e, come la scorsa settimana, la Prima Serata su Rai 1 è tutta per la Seconda Stagione de Il Commissario Ricciardi. La Seconda Puntata della serie tratta dai libri di Maurizio De Giovanni e con protagonista Lino Guanciale ci racconta un'altra appassionante storia, catapultandoci nella Napoli degli anni Trenta: tra vicoli, piazze, eleganti caffè e... finestre di fronte. Già la scorsa settimana una grande fetta di pubblico italiano ha voluto guardare la prima puntata, che domenica 5 marzo ha conquistato la bellezza di 4.039.000 spettatori, equivalenti al 21,52 % di share. Dopo l'episodio di stasera, saremo già a metà stagione, ma non ci pensiamo: l'importante è ritrovare, fra poche ore, i nostri beniamini.

Il Commissario Ricciardi 2: Dove eravamo rimasti?

Nella scorsa puntata del Commissario Ricciardi 2, intitolata Febbre e tratta da un racconto lungo sempre di Maurizio De Giovanni, il Commissario Ricciardi ha risolto brillantemente il caso di omicidio di un uomo cieco che aveva la capacità di parlare con i morti, a cui chiedeva i numeri del lotto. Nel frattempo il Barone di Malomonte ha cercato di togliersi dalla testa Enrica, che ha visto baciare il maggiore tedesco Manfred von Brauchitsch in quel di Ischia. A casa del Commissario si è definitivamente trasferita Nelide, che ha preso il posto di sua zia Rosa, la tata storica del Commissario da poco scomparsa. Livia, dal canto suo, ha cercato in ogni modo di catturare l'attenzione di Luigi Alfredo. Indignata dalla sconfitta, ha chiesto a Falco di prendere informazioni su Enrica. La figlia maggiore della famiglia Colombo ha cominciato a ricevere lettere da Manfred, mentre il dottor modo sembra aver trovato l'amore. In un bordello l'uomo ha conosciuto una ragazza adorabile che lo vizia e lo coccola.

Il Commissario Ricciardi 2: Anticipazioni della Seconda Puntata

La Seconda Puntata del Commissario Ricciardi 2 si intitola Anime di vetro, come il romanzo di Maurizio De Giovanni a cui è ispirata e che è l'ottavo del ciclo di Ricciardi. Nel libro (e nella puntata) ritorna la bellissima Bianca Palmieri di Roccaspina, che chiede a Luigi Alfredo di risolvere il caso di un omicidio del quale è accusato suo marito, che ha perso tutto al gioco e continua ad accumulare debiti. La vittima è un certo avvocato Piro, trovato riverso sulla scrivania del suo studio. Ricciardi riapre volentieri il caso, sedotto dalla gentilezza di Bianca. Livia, nel frattempo, non riesce proprio ad accettare il fatto che l'uomo di cui è disperatamente innamorata non ricambi i suoi sentimenti, e così comincia a organizzare una crudele vendetta nei suoi confronti. Il nostro Ricciardi, comunque, sta attraversando un momento di profonda crisi e di grande malinconia. Sente di aver perso Enrica, e quindi la prima delle anime di vetro di cui il libro e l'episodio parlano è certamente la sua.

Appuntamento dunque, Stasera su Rai 1, con Anime di vetro, la Seconda Puntata del della Seconda Stagione del Commissario Ricciardi. Lino Guanciale, Antonio Milo, Maria Vera Ratti, Serena Iansiti, Fiorenza D'Antonio, Enrico Ianniello e Adriano Falivene vi attendono!