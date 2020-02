Il Cacciatore 2: la Prima Puntata della fiction con Francesco Montanari, stasera su Rai 2

Anticipazioni TV

Al via stasera su Rai 2 la seconda stagione della fiction ispirata alla vera storia del PM del pool antimafia di Palermo, Alfonso Sabella, interpretato da Francesco Montanari.

Inizia stasera, mercoledì 19 febbraio 2020, su Rai 2 alle 21.20 la seconda stagione de Il Cacciatore. Liberamente ispirata alla vera storia del magistrato Alfonso Sabella, la fiction - in quattro prime serate - segue gli uomini della giustizia e quelli di mafia. Infatti, i protagonisti sono due: il PM Saverio Barone (Francesco Montanari) ed il boss Giovanni Brusca (Edoardo Pesce).

Il Cacciatore 2: la Trama Ufficiale della fiction

Il 23 novembre 1993 Saverio Barone entra a far parte dell'antimafia di Palermo. Quello stesso giorno, il figlio di dodici anni del pentito Santino Di Matteo, Giuseppe Di Matteo, viene rapito dalla mafia di Corleone. Un segno, per il PM: deve riportare a casa il piccolo, e farla pagare al suo carceriere, Giovanni Brusca, che è anche l'assassino di Giovanni Falcone, ed il capo supremo di Cosa Nostra.

All'inizio di questa seconda stagione, Saverio appare diverso: ha deciso che non può più trascurare la famiglia - composta dalla moglie Giada (Miriam Dalmazio) e dalla figlia Carlotta - per il lavoro, nonostante continui ad impegnarsi ardentemente nella caccia ai mafiosi. Dopotutto, Barone ha saputo dove si nasconde Brusca, e sente di essere vicino ad arrestarlo. Anche Carlo Mazza (Francesco Foti), collega e migliore amico del PM, la pensa come lui. Catturare il boss significa tanto per Mazza, soprattutto perché tre anni prima ha fatto una promessa alla moglie, Teresa (Rosalba Battaglia): dopo aver acciuffato il carnefice dell'amico Giovanni Falcone, lascerà l'antimafia. Ma Carlo è davvero pronto a fare questo passo?

La preda numero uno della caccia ai mafiosi è Giovanni Brusca, il capo di Cosa Nostra costretto ad una vita da fuggiasco. In tempi in cui tutti si trasformano in pentiti, sembra ci possa fidare soltanto dei familiari; eppure, suo fratello Enzo (Alessio Praticò) ha iniziato a ribellarsi. Forse perché vuole più spazio e libertà, oppure perché ha conosciuto una ragazza, Maria (Veronica Lucchesi). Ma soprattutto, c'è una nuova potenza che si sta formando per contrapporsi a quella di Brusca: Bernardo Provenzano (Marcello Mazzarella) - con il suo braccio destro, Pietro Aglieri (Gaetano Bruni) - crede in una mafia diversa, che non faccia rumore, e che silenziosamente riesca ad insinuarsi persino nelle istituzioni.

Il Cacciatore 2: le Anticipazioni della Prima Puntata di stasera

Stagione 2, Episodio 1: Fino a che non moriamo

È il 2 gennaio 1996: Saverio e Giada si sono sposati. Nello stesso giorno, il PM viene a sapere da un pentito, tale Tony Calvaruso, che Giovanni Brusca, il boss della mafia di Corleone, si nasconde in una villa. Tuttavia, la notizia non è tanto recente. Così, Barone deve cominciare subito ad indagare, ma deve farlo cautamente: se si facesse scoprire, il piccolo Giuseppe Di Matteo - il figlio di un altro pentito rapito da Brusca - potrebbe rimetterci la vita. Intanto, il capomafia sta cercando di risolvere i suoi problemi con i narcotrafficanti del New Jersey... e con suo fratello, Enzo, il quale ha improvvisamente smesso di rispettarlo.

Stagione 2, Episodio 2: Resistere

Saverio sa che non è per niente facile trovare i Brusca: per farlo, necessita del sostegno di Giada. Il PM, infatti, non vuole più mettere da parte la propria famiglia per il lavoro, specialmente nei momenti di difficoltà. Nel frattempo, nell'ufficio del procuratore capo Elia, si presenta Francesca Lagoglio, un'agente di polizia in declino, la quale, però, dice di avere una pista valida che può condurre gli inquirenti direttamente a Bernardo Provenzano. Nel suo nascondiglio, intanto, Brusca è tormentato: non solo deve nascondersi, ma sembra che tutto gli stia sfuggendo di mano, tanto il narcotraffico quanto il fratello. Il suo potere sta diminuendo.

Non perdete la prima puntata della seconda stagione de Il Cacciatore, in onda stasera su Rai 2 alle 21.20.