I Bastardi di Pizzofalcone: dove vedere la Terza Puntata anticipata a ieri e quando arriverà su Rai1 la Quarta

Anticipazioni TV

I Bastardi di Pizzofalconi non andrà in onda questa sera lunedì 4 ottobre, perché la Terza Puntata è stata anticipata a ieri. Niente panico, si può recuperare in attesa della Quarta Puntata in arrivo tra alcuni giorni.

Non andrà in onda stasera 4 ottobre il nuovo appuntamento con I Bastardi di Pizzofalcone. La Terza puntata della Fiction è stata anticipata da Rai1 a ieri domenica 3 ed è possibile che questa informazione vi sia sfuggita e abbiate perso la visione dell'episodio. Niente paura, c'è una soluzione a portata di mano. Mentre stasera andrà in onda in prima serata Porta a Porta con Bruno Vespa, per commentare e analizzare il risultato delle elezioni amministrative con i leader politici e i direttori delle maggiori testate nazionali, voi potreste decidere di recuperare la Terza Puntata de I Bastardi di Pizzofalcone con Alessandro Gassmann in streaming sulla piattaforma di RaiPlay dove è già disponibile.

I Bastardi di Pizzofalcone: la trama del terzo episodio intitolato "Rose"

Quando si ritrova coinvolto in un efferato omicidio, uno dei Bastardi si ritrova a fare i conti con i demoni del suo passato. Senza la possibilità di chiedere aiuto ai suoi amici e colleghi, dal momento che nemmeno lui sa se è o no colpevole dell'omicidio. La Terza Puntata è disponibile in streaming su RaiPlay.

I Bastardi di Pizzofalcone: la trama del quarto episodio e quando andrà in onda

È prevista per lunedì 11 ottobre la messa in onda alle 21:25 su Rai1 della Quarta Puntata di I Bastardi di Pizzolfalcone. Le nozze tra Francesca Valletta e Giovanni Pesacane avrebbero dovuto portare la pace tra le due famiglie criminali che si facevano la guerra da anni. Ma ai cadaveri di questa lunga faida se ne aggiunge uno nuovo, quando la giovanissima sposa viene ritrovata morta con ancora addosso il suo abito nuziale. Ora i Bastardi hanno pochi giorni per scoprire il colpevole, prima che tra le due famiglie torni a scoppiare una guerra ancora più letale di prima.

Tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni (editi da Einaudi Stile Libero), la terza stagione della serie si compone di sei episodi per sei prime serate tv con la regia di Monica Vullo. Dopo la messa in onda in anteprima su Rai1, ogni episodio diventerà disponibile in streaming su RaiPlay. Oltre a Gassman, nel cast troviamo Carolina Crescentini (Laura Piras), Antonio Folletto (Aragona), Tosca D’Aquino (Ottavia), Massimiliano Gallo (Commissario Palma), Gianfelice Imparato (Pisanelli), Simona Tabasco (Alex Di Nardo), Gennaro Silvestro (Francesco Romano), Gioia Spaziani (Letizia), Serena Iansiti (Rosaria Martone), Matteo Martari (Buffardi) e Maria Vera Ratti (Elsa Martini).

Come le precedenti, anche le nuove puntate ricalcano l’impianto e i meccanismi del giallo classico. Delitti che scaturiscono dal cuore delle miserie umane, dal dilemma posto da scelte difficili, dalle tragedie comuni della nostra vita. Una commedia amara e umanissima, piena di una grande verità emotiva. Scenario delle vicende, una Napoli sospesa tra tradizione e modernità, avanguardia di una tensione dialettica che attraversa tutta la cultura italiana, proiettata nel futuro, ma con alle spalle un passato con cui bisogna sempre fare i conti.