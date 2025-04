Francesco. Il Papa della gente: questa sera su Canale 5 miniserie dedicata alla vita del pontefice

Anticipazioni TV

Tornato a Santa Marta per la convalescenza, dopo il lungo ricovero al Gemelli, il racconto del percorso che ha portato Jorge Bergoglio a diventare un pontefice rivoluzionario e amatissimo, oggi, giovedì 3 aprile in prima serata su Canale 5

Dopo la lunga degenza all’Ospedale Agostino Gemelli a Roma, e il ritorno a Santa Marta per una convalescenza di due mesi, nella prima serata di giovedì 3 aprile Canale 5 propone la miniserie diretta da Daniele Luchetti, “Francesco. Il Papa della gente”, dedicata alla vita del pontefice.

Francesco. Il Papa della gente: la miniserie dedicata alla vita di Jorge Bergoglio

Un percorso straordinario, quello che ha portato Jorge Bergoglio, figlio di emigrati italiani, a diventare un papa rivoluzionario e amatissimo. Un viaggio umano e spirituale, sullo sfondo di un paese - l’Argentina - che ha vissuto momenti storici drammatici e violenti.

Jorge, un ragazzo come tanti, scopre in sé la vocazione che lo porterà a entrare, poco più che ventenne, nell’ordine dei Gesuiti. Negli Anni ’70, durante la feroce dittatura di Videla, padre Jorge si impegna nella difesa dei perseguitati dal regime. E dopo queste esperienze, e un soggiorno in Germania per un dottorato in Teologia, Bergoglio torna a Buenos Aires per difendere ultimi ed emarginati. Infine, nel 2013, l’elezione al soglio pontificio.

È l’argentino Rodrigo de la Serna a interpretare Jorge Mario Bergoglio in giovane età, a partire dal 1961 fino al 2 aprile 2005, anno che coincide con la scomparsa di Giovanni Paolo II.

Ed è l'attore cileno Sergio Hernández a vestire i panni del pontefice dal 19 aprile 2005 al 28 febbraio 2013, anno di elezione come successore di Benedetto XVI. L’anteprima mondiale del film prodotto da Taodue e Mediaset si è tenuta il 1º dicembre 2015 nell'Aula Paolo VI, in Vaticano: presenti 7.000 tra poveri, volontari, donne e bambini delle case-famiglia del Lazio. E alla fine della proiezione, sempre offerta da papa Francesco, una cena al sacco per tutti.

La miniserie Francesco - Il Papa della gente, diretta da Daniele Luchetti, andrà in onda questa sera, a partire dalle 21.20 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.