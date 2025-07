Francesca Chillemi incinta: Chi è Eugenio Grimaldi? Età, Carriera, Malattia. Tutto sul compagno dell'attrice

Anticipazioni TV

Conosciamo meglio Eugenio Grimaldi, l'imprenditore che ad oggi al centro del gossip perché futuro padre del bebè che porta in grembo Francesca Chillemi!

Eugenio Grimaldi: Chi è il noto imprenditore

Eugenio Grimaldi ha origini napoletane, ha 38 anni ed è del segno della Bilancia, quindi è presumibilmente nato a Napoli, in Campania, e tra il 1986 ed il 1987 e tra settembre ed ottobre. Ha studiato presso l'Università Federico II nel capoluogo campano, dove si è laureato in Economia e Commercio. Dopodiché, ha iniziato a lavorare presso l'azienda di famiglia, fondata nel lontano 1947, che si occupa di trasporto marittimo, ossia la Grimaldi Lines. Attualmente è il suo executive manager.

Eugenio Grimaldi: Carriera, Passioni, Malattia

Quel che è noto è che Grimaldi ha una grande passione per i cavalli, ereditata da suo padre, e che per il suo lavoro viaggia molto, come ha dichiarato lui stesso durante un'intervista rilasciata al Corriere della Sera:

Viaggio molto per firmare contratti. Sono spesso in Grecia, Malta e Spagna. Abbiamo 150 imbarcazioni che attraccano in 160 porti e la sostenibilità è tra i nostri impegni. Stiamo ringiovanendo la flotta. Da maggio avremo dodici navi capaci di contenere ciascuna 500 camion. Con meno tir sulle autostrade ci guadagna l’ambiente e gli automobilisti saranno più sicuri. Il trasporto via mare sta cambiando. La nostra flotta sarà dotata di moderni catalizzatori scrubber che consentono un forte abbattimento delle emissioni inquinanti e attraccheranno nei porti a emissioni zero.

In più, nel 2018 ha ricevuto un importante riconoscimento, ossia la cittadinanza onoraria a Palermo, città sede della Grimaldi Lines. Oltre a fortune e successi, ha conosciuto momenti a dir poco difficili. Da quando aveva 31 anni, ad esempio, lotta contro il linfoma di Hodgkin. Nella suddetta intervista ha raccontato:

Non si immagina che il cancro possa colpire una persona così giovane. Non mi sono dato per vinto e il messaggio di cui mi faccio portatore è che il linfoma di Hodgkin si può curare.

Ed ancora:

Da allora, do un valore diverso al tempo. Dormo poche ore per notte. E grazie a un team affiatato riesco a gestire lavoro, famiglia e sport.

Eugenio Grimaldi e Francesca Chillemi presto genitori

Grimaldi è sposato con Veronica Resca, figlia di Mario Resca. Dal loro matrimonio sono nati tre figli. In questi anni, però, hanno deciso di prendere strade diverse. Dallo scorso anno, infatti, si vociferava che lui avesse un flirt con l'attrice - nonché ex Miss Italia - Francesca Chillemi. Ormai la loro relazione amorosa è diventata ufficiale, e sono persino in attesa del loro primo figlio: la Chillemi è in dolce attesa. L'imprenditore è anche presente su Instagram. Il suo profilo ufficiale è @eugeniogrimaldi, e conta più di 7.000 follower. Gli scatti che pubblica riguardano perlopiù il suo lavoro e la sua passione per l'equitazione, ma è possibile trovare dei post dedicati ai figli e persino alla sua attuale compagna.