Forbidden Fruit: Chi è Talat Bulut? Tutto sull'elegante Halit della Soap Turca

Anticipazioni TV

Talat Bulut è l'attore che presta il volto ad uno dei protagonisti di Forbidden Fruit, Halit; ecco tutto ciò che sappiamo su di lui!

Il potente ad ammaliante Halit di Forbidden Fruit è uno dei protagonisti di questa soap opera turca di Canale 5. Che cosa sappiamo però di Talat Bulut, l'attore che lo interpreta nella soap opera turca? Vediamo insieme qualche curiosità in merito alla sua vita privata e alla sua carriera!

Forbidden Fruit: Età, Origini, Studi di Talat Bulut

Talat Bulut è nato a Kars, in Turchia, il 23 marzo del 1956; quindi è del segno dell'Ariete ed ha compiuto da qualche mese 69 anni. Ha studiato Ingegneria Elettronica all'Università di Hacettepe. Tuttavia, da sempre fortemente attratto dal mondo dello spettacolo, ha ben presto capito che la sua strada fosse un'altra rispetto a quella già intrapresa con il percorso di studi; allora, nel 1975, all'età di 19 anni, ha dato avvio alla sua carriera attoriale prendendo parte ad uno spettacolo teatrale presso il teatro di Ankara.

La carriera di Talat Bulut

Ha esordito nel mondo del cinema nel 1979: aveva 23 anni quando ha recitato nel suo primo film, Hazal. Tra le numerosissime pellicole in cui lo possiamo trovare ci sono: Beni Boyle Sev, Yilani Oldurseler, Gol, Gunah, Fidan, Kuyucakli Yusuf, Prenses, Zorlu Yokus, Burali Olmayan Biri, Cemile ve Umudun Masali, Eskiya e Goc. Il debutto sul piccolo schermo, invece, risale al 2000, quando è stato scelto per far parte del cast della serie televisiva Kocek. Tra le altre serie in cui ha recitato annoveriamo: Ask Olsun, Arka Sokaklar, Goc Zamani e Mahkum. Tuttavia, il ruolo che gli ha regalato un grande successo è quello di Halit, interpretato dal 2018 al 2020, in Yasak Elma, titolo originale di Forbidden Fruit.

Talat Bulut: Vita Privata e Instagram dell'attore di Forbidden Fruit

Ha avuto una lunga storia d'amore con una donna di nome Pinar Afsar. I due sono stati sposati per ben 22 anni, dal 1987 al 2009, ed hanno anche avuto una figlia di nome Hazal. Attualmente dovrebbe essere single. Sul suo profilo Instagram ufficiale, @talatbulutt, che al momento conta circa 415.000 follower, non c'è traccia di una partner; dunque possiamo supporre che non sia sentimentalmente impegnato, ma anche che sia piuttosto riservato. I post che pubblica sono perlopiù riguardanti il suo lavoro da attore: lo vediamo quasi sempre sul set.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.