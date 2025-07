Forbidden Fruit: Chi è Onur Tuna? Tutto sull'affascinante Alihan della Soap Turca

Anticipazioni TV

Onur Tuna è l'attore che presta il volto ad uno dei protagonisti di Forbidden Fruit, Alihan; ecco tutto ciò che sappiamo su di lui!

Il bello e tenebroso Alihan di Forbidden Fruit è uno dei protagonisti di questa soap opera turca di Canale 5. Che cosa sappiamo però di Onur Tuna, l'attore che lo interpreta nella soap opera turca? Vediamo insieme qualche curiosità in merito alla sua vita privata e alla sua carriera!

Forbidden Fruit: Età, Origini, Studi di Onur Tuna

Onur Tuna è nato a Canakkale, in Turchia, il 2 luglio del 1985; quindi è del segno del Cancro ed ha da poco compiuto 40 anni. Mentre sua madre lavorava per l'ufficio fondiario, suo padre era un insegnante di matematica, le cui orme sono state seguite dal fratello di Onur. Quest'ultimo, invece, preferiva dedicarsi allo sport e all'arte in generale. Negli anni dell'adolescenza, infatti, ha praticato sia basket che calcio, ma anche pallavolo e ping pong. Intanto, negli stessi anni ha iniziato a prendere parte a degli spettacoli teatrali, rendendosi conto di avere una certa predisposizione per la carriera attoriale. Dopo essersi diplomato presso il liceo di Bursa, però, si è iscritto alla Facoltà di Economia dell'Università Dokuz Eylul. Mentre studiava per laurearsi, ha cominciato a formarsi per diventare un cantante: per un anno ha studiato presso il Conservatorio Statale di Musica dell'Università di Ege. Inoltre, per tre anni ha studiato recitazione presso il Mujdat Gezen Art Center-

La carriera di Onur Tuna

Mentre lavorava come fotografo e modello presso l'agenzia Nese Erberk, ha maturato la decisione di trasferirsi ad Istanbul, dove ha preso delle lezioni private di recitazione: ormai aveva ben chiaro di voler diventare un attore professionista. Nel 2011 ha debuttato sul piccolo schermo nel ruolo di Sirac Bakirci nella serie televisiva Hayat Devam Ediyor. Tra le altre serie in cui lo troviamo ci sono: Huzur Sokagi, Filinta Mustafa, Cesur Yurek e soprattutto Yasak Elma, titolo originale di Forbidden Fruit, in cui lui è Alihan Tasdemir, e Mucize Doktor, titolo originale de Il dottor Alì, dove lui è il medico Ferman Erygit. Al 2014, invece, risale il suo esordio cinematografico: ha interpretato la parte di Atil nel film Bi Kucuk Eylul Meselesi. Tra le altre pellicole in cui è presente annoveriamo: Benden Ne Olur, Son AksamYemegi, Hic. Nel 2018 ha debuttato anche come cantante, pubblicando degli EP, tutti singoli che ritroviamo nell'album Uzay Misali. Sappiamo inoltre che ha composto due canzoni per la serie Forbidden Fruit, colonne sonore di due episodi, il decimo ed il trentunesimo.

Onur Tuna: Vita Privata e Instagram dell'attore di Forbidden Fruit

Onur è sentimentalmente impegnato. Nel 2022 ha dato avvio ad una relazione amorosa con una collega, l'attrice turca Yasemin Yazici. Possiamo vederli insieme in alcuni post che lui pubblica sul suo profilo ufficiale Instagram, @onurtuna, che conta più di 3 milioni di follower. Qui, oltre a qualche scatto in compagnia della compagna, ce ne sono molti che lo ritraggono in viaggio oppure sul set.

