Fiori sopra l'inferno, al via stasera la serie con Elena Sofia Ricci

Prende il testimone dal festival di Sanremo e arriva la prima serata di Fiori sopra l'inferno di Carlo Carlei la fiction di Rai 1 tratta dai romanzi thriller di Ilaria Tuti con protagonista Elena Sofia Ricci. Tutte le anticipazioni.

Il commissario Teresa Battaglia è uno dei personaggi più intriganti, ruvidi eppure di gran cuore, proposti dalla narrativa thriller italiana degli ultimi anni. Arroccata fra Udine e le aspre montagne dei dintorni, arriva ora sul piccolo schermo con Fiori sopra l'inferno, adattamento di Carlo Carlei dei romanzo di Ilaria Tuti. Sarà Elena Sofia Ricci a farci compagnia per tre appuntamenti da stasera, lunedì 13 febbraio su Rai 1, raccogliendo il testimone dal Festival di Sanremo. Insieme a lei, in questa produzione Verdiana Bixio per Publispei e Rai Fiction, i due fidi collaboratori in divisa, interpretati da Giuseppe Spata e Gianluca Gobbi, con cui crea un rapporto di grande intimità, seppure partendo dal suo caratteraccio.

Scritta da Donatella Diamanti, Valerio D'Annunzio, Mario Cristiani e Carlo Carlei stesso, Fiori sopra l'inferno parte in un piccolo paese di montagna. Paradiso apparente che nasconde tra i suoi vicoli silenzi e inconfessabili segreti. Un killer che si lascia alle spalle una efferata striscia di sangue per difendere un gruppo di bambini ignorati e maltrattati da chi dovrebbe proteggerli. Teresa Battaglia (Elena Sofia Ricci) è un’esperta profiler di quasi sessant’anni, arrivata dalla città assieme alla sua piccola squadra, la sua famiglia, nella quale si è appena insediato il giovane Ispettore Massimo Marini (Giuseppe Spata), in fuga da se stesso e dal proprio passato.

Tutte le Anticipazioni sulla Prima Puntata di Fiori sopra l'inferno

Il Commissario Teresa Battaglia, accompagnata dall’Ispettore Capo Giacomo Parisi, arriva a Travenì per indagare sulla morte dell’ingegner Valent. Poco dopo, sulla scena del crimine giunge anche l’Ispettore Massimo Marini, nuovo membro della squadra e nuova vittima designata. Teresa non perde tempo e lo mette subito alla prova: dovrà trovare gli occhi della vittima. L’ispettore esegue, si incammina nel bosco ma trova uno strano feticcio lasciato dal killer. Dalla parte opposta del promontorio 4 bambini: Mathias, Diego, Oliver e Lucia si incontrano all’Orrido, il loro posto segreto, ignari che qualcuno li stia spiando. Si tratta del Fantasma che Lucia sostiene di vedere nel bosco? Teresa Battaglia brancola nel buio, non riesce a profilare il killer e, come se non bastasse, iniziano a manifestarsi i primi sintomi dell’Alzheimer. Intanto, un’ombra si muove nel buio e si ferma a pochi metri dalla casa dei Valent.

L’uomo nascosto nel buio è Cristian Lusar, ma le sue impronte digitali non corrispondono a quelle della scena del crimine. Intanto Lucia e Mathias escono di notte, determinati a trovare il Fantasma. Nascosto fra gli alberi, il solito uomo misterioso li osserva. L’indomani, Gaetano Brughi va da Teresa e le rivela che nel punto dov’è stato trovato l’auto di Valent, era sepolto lo scheletro di un bambino. Mentre Parisi e Marini cercano nuove piste, Teresa va dalla dottoressa Mura. I suoi vuoti di memoria sono sempre più frequenti. Mathias dà il cellulare a Lucia: potrà fotografare il Fantasma quando andrà a bere il latte. L’indomani Lucia trova la ciotola vuota e un macabro regalo. La scientifica fa i rilievi mentre la bambina parla con Teresa e le mostra la foto del cervo con la collana. Teresa si fa indicare il punto dove è stata scattata e parte. Il percorso è duro, il freddo intenso e di colpo le gira la testa. Teresa sviene sotto gli occhi del misterioso uomo dal tabarro.