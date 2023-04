Felicissima Sera - All Inclusive: Stasera su Canale5 l'Ultima Puntata dello Show di Pio e Amedeo

Anticipazioni TV

Ultimo appuntamento con lo show di Pio e Amedeo, Felicissima Sera - All Inclusive. Ecco tutte le Anticipazioni del gran finale, in onda stasera Canale5. Tutte le puntante saranno disponibili anche on demand e gratuitamente sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Ultimo appuntamento con Felicissima Sera - All Inclusive. Si conclude stasera, venerdì 7 aprile 2023, con lo show di Pio e Amedeo, in onda in prima serata su Canale5. Tutte le puntate sono disponibili gratuitamente in streaming on demand su Mediaset Infinity. Vediamo insieme le Anticipazioni e gli ospiti della serata di oggi.

Felicissima Sera – All Inclusive: ecco gli Ospiti dell'Ultima Puntata in onda stasera su Canale5

Nell'ultima puntata in onda stasera su Canale5, sono attesi grandi super-ospiti. Tra questi ci saranno: Antonella Clerici; Paolo Bonolis; Diletta Leotta, che ha annunciato di aspettare il suo primo figlio; Il Volo; i cantanti Nek e Renga, in tour insieme dal 2 luglio prossimo; Giovanna Civitillo; Biagio Antonacci e tanti altri ancora.

Come in ogni puntata, anche il gran finale dello show sarà ricco di musica e performance live e grandi coreografie. Non mancherà ovviamente la comicità senza alcuna timidezza di Pio e Amedeo, protagonisti di uno show disincantato e irriverente, che ci ha fatto compagnia per tre sere su Canale5.

Felicissima Sera - All Inclusive va in onda su Canale5 alle ore 21.45. Tutte le puntate saranno disponibili anche su Mediaset Infinity.