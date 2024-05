Eurovision Song Contest 2024, la prima semifinale: la scaletta, i cantanti e gli ospiti, questa sera su Rai2

Anticipazioni TV

Oggi, martedì 7 maggio 2024, andrà in onda la sfida dell'Eurovision Song Contest 2024 ha inizio e da oggi la gara entra nel vivo, con la prima semifinale, in onda alle 21 su Rai 2, condotta da Mara Maionchi, in diretta da Roma, e Gabriele Corsi dalla Malmo Arena, in Svezia.

La sfida dell'Eurovision Song Contest 2024 ha inizio e da oggi, martedì 7 maggio 2024, la gara entra nel vivo, con la prima semifinale, in onda alle 21 su Rai 2, condotta da Mara Maionchi, in diretta da Roma, e Gabriele Corsi dalla Malmo Arena, in Svezia. Per entrare nell'atmosfera festivaliera Gabriele Corsi, con una anteprima, alle 20.15 sempre su Rai 2, mostrerà una Malmo inedita.

Eurovision Song Contest 2024: la semifinale questa sera su Rai2

Nella prima semifinale di oggi saranno in gara 15 nazioni, e l'esibizione di ogni artista sarà preceduta da una postcard che, dopo aver mostrato in sequenza due storici successi eurovisivi del Paese, permetterà agli artisti di presentarsi come se facessero un post su un social network.

Gli ospiti della prima semifinale saranno, in apertura, le superstar eurovisive Eleni Foureira, seconda per Cipro nel 2018 con "Fuego," lo svedese Eric Saade, terzo a Dusseldorf nel 2011 dietro all'Azerbaigian e all'Italia di Raphael Gualazzi, e la spagnola Chanel, bronzo al PalaOlimpico di Torino nel 2022.

Johnny Logan sarà ospite, in un ideale gemellaggio tra Irlanda e Svezia, cantando "Euphoria," la canzone di Loreen nel 2012.

Da quest'anno, durante le semifinali si esibiranno integralmente anche i sei paesi qualificati di diritto alla finale: i "Big 5", ovvero Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, e il Paese ospitante, la Svezia. Finora protagonisti solo di un breve estratto nelle serate settimanali, da questa edizione la loro esibizione integrale diventa parte della scaletta.

Nella prima semifinale si esibiranno Olly Alexander per il Regno Unito, Isaak per la Germania e i gemelli norvegesi Marcus & Martinus in gara per la Svezia.

L'Italia, che fa parte dei Big 5 e finalista di diritto, ha ottenuto il diritto di voto nella seconda semifinale, prevista per giovedì, quando vedremo esibirsi Angelina Mango e anche i nostri vicini di San Marino. Il pubblico italiano potrà televotare anche nella finale, quando scenderà in campo una super giuria di cinque componenti. Solo dieci paesi per ogni semifinale saranno ammessi alla finalissima di sabato 11, in onda alle 21 sugli schermi di Rai 1.

Tra gli ospiti della prima serata c'è Benjamin Ingrosso, settimo all'Eurovision 2018, appena dietro Ermal Meta e Fabrizio Moro.

Eurovision Song Contest 2024: la scaletta

Cipro – Silia Kapsis – “Liar”

Serbia – Teya Dora – “Ramonda”

Lituania – Silvester Belt – “Luktelk”

Irlanda – Bambie Thug – “Doomsday blue“

Regno Unito / Olly Alexander - Dizzy

Ucraina – Jerry Heil & alyona alyona – “Teresa & Maria”

Polonia – Luna – “The tower”

Croazia – Baby Lasagna – “Rim tim tagi dim”

Islanda – Hera Björk – “Scared of heights”

Germania / ISAAK - Always On The Run

Slovenia – Raiven – “Veronika“

Finlandia – Windows95Man – “No rules!”

Moldavia – Natalia Barbu – “In the middle”

Svezia / Marcus & Martinus - Unforgettable

Azerbaigian – Fahree feat. Ilkin Dovletov – “Özünlə apar”

Australia – Electric Fields – “One milkali (One blood)”

Portogallo – iolanda – “Grito”

Lussemburgo – Tali – “Fighter“