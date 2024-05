Eurovision: in onda la finalissima, questa sera in diretta su Ra1

Anticipazioni TV

Tutto pronto per la finalissima dell'Eurovision Song Contest 2024, che vedrà in gara sul palco della Malmö Arena Angelina Mango insieme agli altri 25 finalisti: i 20 artisti selezionati durante le due semifinali, più la vincitrice uscente Svezia e i "Big Five": Spagna, Francia, Regno Unito, Germania e Italia.

Tante sorprese costelleranno l'ultima serata della 68ª edizione dell'Eurovision Song Contest, che segna il 50° anniversario dalla storica vittoria degli ABBA a Brighton. Tre grandi vincitrici dell'Eurovision torneranno sul palco per rendere omaggio al quartetto campione d’Europa cinquant’anni fa, proponendo la loro “Waterloo”: Charlotte Perrelli, classe 1974 (anno della vittoria degli ABBA) e vincitrice per la Svezia nel 1999. Insieme a lei, Carola, l'artista che con la sua vittoria a Roma ha portato il festival a Malmö per la prima volta nel 1992, e Conchita Wurst, vincitrice per l'Austria 10 anni fa sul palco di Copenaghen.

A intrattenere il pubblico nell'attesa dei risultati del voto, ci sarà la performance della vincitrice uscente Loreen, la prima donna ad avere conquistato due Eurovision, che interpreterà “Tattoo” con cui ha trionfato a Liverpool e il nuovo singolo “Forever”.

Paesi Bassi non più in classifica, i voti non saranno conteggiati

La finale del 68° Eurovision Song Contest procederà ora con 25 canzoni partecipanti. L’artista olandese Joost Klein non parteciperà alla finale dell’Eurovision Song Contest di quest’anno. “La polizia svedese sta indagando sulla denuncia presentata da una donna membro della troupe di produzione dopo un incidente avvenuto dopo l'esibizione di Klein nella semifinale di giovedì sera. Mentre le indagini sono in corso, non è opportuno che partecipi alla gara”, ha fatto sapere l'Ebu in un comunicato ufficiale dove si precisa che l'incidente non ha coinvolto nessun altro artista o membro della delegazione.

“Manteniamo una politica di tolleranza zero nei confronti di comportamenti inappropriati durante il nostro evento e ci impegniamo a fornire un ambiente di lavoro sicuro e protetto per tutto il personale. Alla luce di ciò, il comportamento di Joost Klein nei confronti di un membro del team è considerato contrario alle regole del Concorso”, si legge ancora.

Joost Klein, l’artista olandese in gara con “Europapa”, non ha partecipato alle prime prove della finale e non sarà presente neanche alle seconde, il cosiddetto Jury Show, che è il momento in cui votano le giurie dei paesi. L'Ebu ha deciso che, ai fini del voto, sarà utilizzata la sua esibizione durante la seconda semifinale dove Klein ha proposto il brano 'Europapa' in cui parla del suo amore per l'Europa e della libertà di viaggiare senza passaporto.

La cantante norvegese di origine italiana Alessandra Mele, che avrebbe dovuto essere la 'spokeperson' per la Norvegia, ha annunciato il suo ritiro dalla trasmissione poche ore prima dalla finale, denunciando le azioni di Israele nella Striscia di Gaza

La scaletta dei paesi in gara

1. Svezia (Marcus & Martinus, 'Unforgettable')

2. Ucraina (alyona alyona e Jerry Heil, 'Teresa & Maria')

3. Germania (Isaak, 'Always on the run')

4. Lussemburgo (Tali, 'Fighter')

Come quinto si sarebbe dovuto esibire il cantante olandese Joost Klein, squalificato dopo la denuncia di una donna dello staff.

6. Israele (Eden Golan, 'Hurricane')

7. Lituania (Silvester Belt, 'Luktelk')

8. Spagna (Nebulossa, 'Zorra')

9. Estonia (5miinust&Puuluup, '(nendest) narkootikumidest ei tea (kull) midagi')

10. Irlanda (Bambie Thug, 'Doomsday blue')

11. Lettonia (Dons, 'Hollow')

12. Grecia (Marina Satti, 'Zari')

13. Regno Unito (Olly Alexander, 'Dizzy')

14. Norvegia (Gate, 'Ulveham')

15. Italia (Angelina Mango, 'La noia')

16. Serbia (Teya Dora, 'Ramonda')

17. Finlandia (Windows95Man, 'No rules!')

18. Portogallo (Iolanda, 'Grito')

19. Armenia (Jako, 'Ladaniva')

20. Cipro (Silia Kapsis, 'Liar')

21. Svizzera (Nemo, 'The code')

22. Slovenia (Raiven, 'Veronika')

23. Croazia (Baby Lasagna, 'Rim tim tagi dim')

24. Georgia (Nutsa Buzaladze, 'Firefighter')

25. Francia (Slimane, 'Mon amour')

26. Austria (Kaleen, 'We will rave')