Don Matteo 14, Anticipazioni: Svelata nella prima immagine ufficiale la new entry della nuova stagione della Fiction

Arrivano le prime news su Don Matteo 14. Nella nuova stagione della Fiction di Rai1, con Raoul Bova e Nino Frassica, ci sarà una new entry, ufficializzata con la prima immagine direttamente dal set. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Prime novità in arrivo su Don Matteo 14. La nuova stagione della Fiction sarà trasmessa su Rai1 dal prossimo marzo 2024 e vedrà di nuovo protagonista Don Massimo – il cui vero nome è Matteo e interpretato da Raoul Bova – alle prese con la sua vita in canonica e nuovi crimini da risolvere con il suo intuito. La quattordicesima stagione vedrà però anche l’arrivo di novità tra le fila dei Carabinieri e la prima foto ufficiale dal set, ci rivela chi sarà la prima new entry dei nuovi episodi in arrivo.

Don Matteo 14: la prima immagine ufficiale dal set svela il volto della new entry della Stagione

Lo scorso giugno sono iniziate le riprese di Don Matteo 14. Si vociferava da tempo che tra le fila del Comando dei Carabinieri sarebbe arrivato un nuovo personaggio. Oggi, alla prima immagine ufficiale dal set – che potete vedere qui sotto – scopriamo dell’arrivo di un nuovo Capitano, Diego Martini. A interpretarlo sarà Eugenio Mastrandrea, un giovane attore emergente, che nel 2022 ha fatto il su debutto americano, nella serie Netflix intitolata From Scratch, nel ruolo principale di Lino Ortolano, affianco a Zoe Saldaña.

Oltre al personaggio del Capitano, arriverà anche un nuovo PM, la bella Vittoria Guidi, interpretata da Gaia Messerklinger, la Nora de Il Paradiso delle Signore. Stando ai primi spoiler, lei e il Capitano Maritini sono stati a lungo fidanzati ma Vittoria, stanca del comportamento di Guido, ha deciso di lasciarlo. Dopo qualche anno, si presenterà a Spoleto, pronta a sposare un altro.

Don Matteo 14, Anticipazioni: che fine faranno Anna e Marco

Con l’arrivo di un nuovo Capitano e di un nuovo PM, è chiaro che dovremo salutare Anna e Marco. Dopo aver visto finalmente trionfare il loro amore nella stagione precedente, i due innamorati lasceranno Spoleto insieme, per cominciare una nuova vita. Anna probabilmente avrà ricevuto la promozione che tanto sperava e sarà pronta a una nuova avventura, insieme al suo compagno. Ma niente paura, li vedremo ancora. A darci conferma che ci saranno per le prime puntate e che purtroppo se ne andranno, sono stati Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, in un lungo e commosso video sui social.

Don Matteo 14 andrà in onda su Rai1 a marzo 2024.