Cucine da Incubo: Stasera su Sky Uno va in onda la quarta missione impossibile di Antonino Cannavacciulo

Anticipazioni TV

La nuova missione impossibile di Antonino Cannavacciulo è a Cologno Monzese. Scopriamo tutte le Anticipazioni del quarto appuntamento, su Sky Uno e NOW, con Cucine da Incubo.

Questa sera - domenica 23 aprile 2023 - Antonino Cannavacciulo torna con le missioni impossibili di Cucine da Incubo, in onda su Sky Uno alle ore 21.15 e in streaming in esclusiva su NOW. Cannavacciuolo arriva a Cologno Monzese per aiutare i gestori e il personale del ristorante Ciak si mangia. Scopriamo insieme le Anticipazioni del secondo appuntamento, che vedremo oggi:

Cucine da Incubo: Anticipazioni Quarta Puntata in onda stasera su Sky Uno

Alle porte di Milano, a Cologno Monzese, si trova il ristorante Ciak si mangia. Gigi, il proprietario, lo ha rilevato circa tre anni fa ma le cose non sono andate come lui sperava. Approdato nel mondo della ristorazione all’improvviso, Gigi si è accorto subito che questo mondo non pare fatto per lui e si è pentito della sua scelta. Non riuscendo a mettere in pratica le sue idee imprenditoriali, ha lasciato il locale così com’era. A complicare la situazione ci si mette il suo rapporto conflittuale con lo staff, che lo ritiene un capo incoerente e poco concreto. In sala ci sono la cameriera Luisa, Alcindo e Francisco, che non riescono a coordinarsi come dovrebbero con la cucina, regno di Romeo e degli aiutanti Roberto e Sheriff. Anzi tra loro c’è proprio conflitto. Gigi vorrebbe che le cose andassero diversamente e prova a mantenere la calma. Nessuno però sembra ascoltarlo. Per questo ha bisogno dell’aiuto di Antonino.

Cucine da Incubo: ecco dove andrà Antonino Cannavacciulo in questa stagione

Nei successivi appuntamenti di Cucine da incubo, in onda sempre di domenica su Sky Uno, Antonino Cannavacciuolo sarà impegnato in altre missioni impossibili in Colle Val d’Elsa (Siena), a Bogliasco (Genova) e a Porto Cesareo (Lecce).

Cucine da Incubo va in onda in prima serata su Sky Uno e in streaming solo su Now.