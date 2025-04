Costanza: la Terza Puntata ci aspetta Stasera su Rai1. Ecco le Anticipazioni della Fiction

Anticipazioni TV

Questa sera, domenica 6 aprile 2025, non perdete il nuovo appassionante appuntamento con Costanza. Ecco cosa succederà nella terza puntata della Fiction di Rai1 con Miriam Dalmazio.

Costanza torna a farci compagnia questa sera, domenica 6 aprile 2025, su Rai1 alle ore 21.30. Nella terza puntata della Fiction con Miriam Dalmazio nei panni di un’appassionata paleopatologa, ci aspettano tante novità e non vediamo l’ora di scoprire come progredirà la storia della protagonista, alle prese con un vecchio e con un nuovo amore ma anche con le vicende della bella principessa Selvaggia, di cui ha scoperto il corpo e che è diventata il personaggio principale di un affascinante podcast. Ma soprattutto non vediamo l’ora di sapere chi tra Costanza e Diana vincerà il posto per l’assegno di ricerca di tre anni messo a disposizione dal Dipartimento. Vediamo insieme le anticipazioni dei due episodi in onda oggi ma prima facciamo un piccolo recap di quanto avvenuto nelle scorse puntate.

Costanza: Ecco dove eravamo rimasti

Vediamo insieme cosa è successo nelle scorse puntate di Costanza.

Costanza si è messa in contatto con Marco e Flora ha potuto finalmente abbracciare suo padre, che si sta dimostrando un genitore attento e molto amorevole. Anche Federica si è rivelata una donna molto sensibile; ha perdonato il fidanzato ed è pronta a dargli una mano, sicura che tra lui e Costanza non ci sia più niente. Peccato però che in un momento di tensione, causato da un improvviso malore della piccola Flora, Marco abbia stampato un bacio appassionato a Costanza, che si troverà a dover capire cosa significhi questo ma soprattutto dovrà decidere se rivelare tutto a Ludovico, il suo nuovo compagno. Intanto Toni ha fatto amicizia con Stefano il vicino di casa pasticcere, che le ha chiesto una consulenza psicologica che lei, nonostante i propri sentimenti, non ha potuto negargli. Diana ha scoperto che il vero padre di Biancofiore è Aldegard, un nobile cavaliere alleato del marito di Selvaggia. La storica è riuscita a guadagnare punti con il professor Melchiorre ma deve fare i conti con un’altra scoperta che cambierà per sempre la sua vita: è incinta.

Costanza, anticipazioni della terza puntata: scopriamo cosa succederà negli episodi del 6 aprile 2025

Costanza ci aspetta questa sera, 6 aprile 2025, in prima serata su Rai1 con due nuovi appassionanti episodi. Scopriamo insieme le anticipazioni.

Nel primo episodio della terza puntata di Costanza, la nostra protagonista e Marco ripensano costantemente al bacio che si sono scambiati. Costanza chiarisce a Marco che quanto successo è stato uno sbaglio e che non si verificherà più; contenta di aver sistemato le cose con il padre di Flora, la paleopatologa vuole essere sincera con Ludovico ma deve ripensarci quando il ragazzo le rivela di non sopportare i tradimenti. Diana ha scoperto di essere incinta e mentre Anselmo è al settimo cielo, la storica è molto spaventata per la sua carriera. Scoperta la gravidanza della collega, Costanza le si riavvicina. Le due fanno squadra e quando la Macallè intuisce che il corpo di Aldegard potrebbe essere sepolto proprio a Montorio, Diana la appoggia. Effettivamente gli scavi portano alla luce il suo scheletro. Costanza raggiunge Ludovico per festeggiare e gli confessa del bacio con Marco, il filologo la lascia e se ne va.

Nel secondo episodio, nonostante i successi ottenuti dal Dipartimento, a Melchiorre vengono negati altri fondi per proseguire le sue ricerche. Diana si mette alla ricerca di un altro bando per poter proseguire mentre Costanza registra una nuova puntata – forse l’ultima - del suo podcast, nella quale denuncia i tagli delle sovvenzioni. Toni è sempre più affascinata da Stefano e per questo decide di sospendere le sedute. La ragazza però cambia idea quando lo trova a dover gestire un attacco di rabbia del figlio. Ludovico evita Costanza, credendola ancora troppo legata a Marco ma Anselmo intervenire per farlo ragionare, su suggerimento di Diana. Il rettore sblocca i fondi e tutti i colleghi festeggiano. Costanza e Ludovico riescono a riconciliarsi.

Costanza va in onda stasera in prima serata su Rai1.