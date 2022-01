Chi l'ha visto?: Cancellata la Puntata di Stasera. Ecco quando torna su Rai 3...

Anticipazioni TV

Con un post Facebook la redazione di Chi l'ha visto? annuncia lo slittamento della Puntata di Stasera. Scopriamo di più sul cambio di palinsesto e quando Federica Sciarelli tornerà sul piccolo schermo di Rai 3...

Delusione per l'affezionato pubblico di Chi l'ha visto?, la trasmissione si prende un altro mercoledì di vacanza rinviando il rientro al prossimo 19 gennaio 2022. Ad informare i fan è la redazione stessa con un post pubblicato nel pomeriggio sulla pagina Facebook di Chi l'ha visto?. Più di mille reazioni e quasi 500 commenti a dimostrare il calore del pubblico di Federica Sciarelli. Qualcuno si domanda se il rinvio possa essere attribuito a un caso di Covid tra gli adetti ai lavori, ipotesi non confermata dalla redazione che ha voluto però far sapere di essere sempre operativa sul sito e sui social.

Chi l'ha visto? non va in onda Stasera. Ecco quando torna su Rai 3...

Salta l'appuntamento con Chi l'ha visto, stasera 12 gennaio 2022, il ritorno su Rai 3 è dunque rimandato al prossimo mercoledì 19 gennaio 2022. Il pubblico sembra aver accettato il cambio di palinsesto, certo molte faccine tristi tra i commenti al post, ma l'ottimista di turno non manca mai: "Comunque va in onda un bel film stasera...". Magra consolazione per molti, mentre altri si lasciano tentare dal titolo proposto dalla rete.

Rai 3, Cambio di Palinsesto: il Film biografico Ottilie von Faber-Castell sostituisce Chi l'ha visto?

Al posto del programma di Federica Sciarelli andrà in onda il film biografico diretto da Claudia Garde Ottilie von Faber-Castell - Una donna coraggiosa. La pellicola racconta la vera storia della baronessa Ottilie von Faber-Castell (Kristin Suckow), la nota imprenditrice tedesca erede della celebre azienda di matite A. W. Faber.