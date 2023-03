Anticipazioni TV

Nuovo appuntamento su Rai3 con Che Tempo che Fa, lo show condotto da Fabio Fazio. Scopriamo tutti gli Ospiti della Puntata in onda Stasera.

Questa sera - domenica 26 marzo 2023 - appuntamento con Che Tempo che Fa, il programma condotto da Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. La puntata va in onda come sempre alle 20.00 su Rai3. Scopriamo insieme chi saranno gli ospiti di oggi:

Che Tempo che Fa, gli ospiti di Stasera 26 marzo 2023

Ospite d'eccezione di questa sera è l'attore, regista, sceneggiatore e produttore, due volte Premio Oscar, Ben Affleck. L'artista torna al cinema con il suo nuovo film da regista intitolato AIR – La storia del grande salto, nelle sale italiane dal 6 aprile prossimo, con Matt Damon nel ruolo dell’anticonformista manager della Nike Sonny Vaccaro. Il film racconta l’incredibile e rivoluzionaria partnership tra un giovane Michael Jordan e la nascente divisione dedicata al basket della Nike, capace di rivoluzionare il mondo dello sport quanto la cultura contemporanea. Nel cast anche: Jason Bateman, Chris Messina, Marlon Wayans, Chris Tucker e Viola Davis.

AIR - La storia del grande salto: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Tra gli altri ospiti di oggi anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. E ancora: Daniel Pennac, dal 28 marzo nelle librerie con il romanzo intitolato Capolinea Malaussène ultimo capitolo della serie di Belleville che l’ha consacrato a livello internazionale; Emmanuel Carrère, autore di V13, raccolta di reportage sul processo contro i responsabili degli attentati terroristici avvenuti a Parigi il 13 novembre 2015; la campionessa in carica di Coppa del Mondo di discesa libera Sofia Goggia, stella dello sci internazionale che nel suo palmares vanta 2 medaglie alle Olimpiadi (oro a Pyeong Chang 2018 e argento a Pechino 2022), un argento e un oro ai Mondiali e 48 podi complessivi in Coppa del Mondo; Diodato, a pochi giorni dall’uscita del suo quarto album intitolato Così speciale; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Giuseppe Curigliano, professore Ordinario di Oncologia Medica dell’Università di Milano e Direttore della Divisione di Sviluppo Nuovi Farmaci per Terapie Innovative presso l’Istituto Europeo di Oncologia.

Chiude la serata Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli. Gli ospiti saranno: la Gialappa’s Band; Ellen Hidding; Lillo; Teo Teocoli nei panni dell’amatissimo Caccamo; Francesco Paolantoni. Tornano al tavolo anche Diodato e Sofia Goggia.

Che tempo che fa va in onda stasera alle 20.00 su Rai3.