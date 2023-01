Anticipazioni TV

Nuovo appuntamento su Rai3 con Che Tempo che Fa, lo show condotto da Fabio Fazio. Scopriamo tutti gli Ospiti della Puntata in onda Stasera.

Stasera - domenica 22 gennaio 2023 - primo appuntamento dell'anno - dopo lo speciale dedicato a Gianluca Vialli, scomparso lo scorso 6 gennaio - con Che Tempo che Fa, il programma condotto da Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck.La puntata va in onda come sempre alle 20.00 su Rai3. Scopriamo insieme chi saranno gli ospiti di oggi:

Che Tempo che Fa, gli ospiti di Stasera 22 gennaio 2023

Tra gli ospiti della puntata di Che Tempo che Fa di questa domenica saranno: il Ministro della Difesa Guido Crosetto e Carlo Verdone. Quest’anno si celebrano gli anniversari di alcuni dei suoi più importanti film, tra cui i 40 anni di Acqua e Sapone (1983), i 35 anni di Compagni di scuola (1988) e i 25 anni di Gallo Cedrone (1998).

In studio ci saranno anche Fabio Volo e Vittoria Puccini, protagonisti del nuovo film di Michela Andreozzi, Una gran voglia di vivere, tratto dall’omonimo libro di Fabio Volo e Niccolò Ammaniti, dal 17 gennaio nelle librerie con il suo nuovo romanzo La vita intima.

E ancora: Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, Roberto Saviano, il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa, la vicedirettrice del Corriere della Sera, Fiorenza Sarzanini, l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli e la giornalista del TGR Sicilia Raffaella Cosentino.

Chiude la serata Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli. Gli ospiti: La Rappresentante di Lista, autori di Lettera 22, il brano dei Cugini di Campagna in gara al 73° Festival di Sanremo, e tra i protagonisti del palco di Piazza Colombo a Sanremo in collegamento tutte le sere con l’Ariston, Linda Cerruti, una delle più grandi nuotatrici artistiche italiane, vincitrice di 6 argenti e 2 bronzi agli ultimi Europei di nuoto di Roma, Cristiano Malgioglio, in tv il sabato sera su Rai1 nelle vesti di giudice di Tali e Quali, Max Giusti, conduttore dell’ottava edizione di Boss in incognito su Rai2, Mara Maionchi e Francesco Paolantoni.

Che tempo che fa va in onda stasera alle 20.00 su Rai3.