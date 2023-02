Anticipazioni TV

Nuovo appuntamento su Rai3 con Che Tempo che Fa, lo show condotto da Fabio Fazio. Scopriamo tutti gli Ospiti della Puntata in onda Stasera.

Questa sera - domenica 19 febbraio 2023 - appuntamento con Che Tempo che Fa, il programma condotto da Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. La puntata va in onda come sempre alle 20.00 su Rai3. Scopriamo insieme chi saranno gli ospiti di oggi:

Che Tempo che Fa, gli ospiti di Stasera 19 febbraio 2023

Tra gli ospiti della puntata di oggi di Che Tempo che Fa ci sarà Renato Zero. Il cantante parlerà del suo nuovo tour in partenza il 7 marzo prossimo, nei principali palasport e intitolato Zero a Zero – Una sfida in musica. In studio si continuerà a parlare di musica con Elodie, tra i protagonisti del 73° Festival di Sanremo con il brano Due.

E ancora tra gli ospiti di questa sera ci saranno: Vera Politkovskaja, figlia della giornalista russa della Novaja Gazeta, Anna Politkovskaja e autrice del libro dal titolo Una madre. La vita e la passione per la verità di Anna Politkovskaja; Roberto Saviano; Franco Locatelli, Direttore del Dipartimento di Oncoematologia, Terapia cellulare, Terapie Geniche e Trapianto Emopoietico Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Don Davide Banzato, nelle librerie con Cerca il tuo Orizzonte. Rialzarsi e ripartire oggi, in cui dialoga con Papa Francesco; la vicedirettrice del quotidiano La Stampa Annalisa Cuzzocrea; l’editorialista del Corriere della Sera Aldo Cazzullo.

Chiuderà la serata Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli. Ospiti del tavolo saranno: Federica Brignone, vincitrice ai Mondiali di Courchevel/Méribel della sua prima medaglia d’oro mondiale con la combinata del 6 febbraio e della medaglia d’argento il 16 febbraio nello slalom gigante, a coronamento di una carriera straordinaria, con ventuno trionfi nella Coppa del Mondo, tre Coppe del Mondo di specialità, tre medaglie olimpiche e la Coppa del Mondo generale nel 2020, unica sciatrice italiana a ottenere questa impresa; Colapesce Dimartino, vincitori con il brano Splash del Premio della Critica Mia Martini e del Premio della Sala Stampa Radio-TV-Web Lucio Dalla, all’ultimo Festival di Sanremo. I due artisti sono ora anche al cinema con il loro film d’esordio intitolato La primavera della mia vita.

La primavera della mia vita: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

E ancora: Paolo Rossi, in scena con lo spettacolo teatrale intitolato Pane o Libertà; Paolo Jannacci, che racconta con Enzo Gentile la vita e il lascito culturale del padre nel libro intitolato Enzo Jannacci – Ecco tutto qui; Elio e Francesco Paolantoni.

Che tempo che fa va in onda stasera alle 20.00 su Rai3.