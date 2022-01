Che Tempo Che Fa: Gli Ospiti di Stasera 16 gennaio 2022

Anticipazioni TV

Appuntamento su Rai3 con una nuova puntata di Che Tempo che Fa, lo show condotto da Fabio Fazio. Scopriamo tutti gli Ospiti della Puntata in onda Stasera.

Primo appuntamento del 2022 per Che Tempo Che Fa, in onda stasera 16 gennaio dalle 20.00 su Rai3. In questa puntata, accanto a Fabio Fazio, come sempre Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi.

Anticipazioni e Ospiti della Puntata di Stasera di Che Tempo che Fa

Ospiti della puntata il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases Anthony S. Fauci; il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi; il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Franco Gabrielli, in libreria con “Naufragi e nuovi approdi. Dal disastro della nave Concordia al futuro della Protezione Civile”; il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Franco Locatelli; il professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, Roberto Burioni.

E ancora: Elio Germano, nelle sale con il film America Latina dei fratelli D’Innocenzo, presentato in concorso alla 78° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. La pellicola è ambientata a Latina, la provincia laziale nota per le sue paludi bonificate, per il caldo umido e per quella centrale nucleare dimessa che si erge nei pressi di Borgo Sabotino. Il film racconta la storia di Massimo Sisti (Elio Germano), dentista facoltoso e proprietario di un suo studio. Massimo ha tutto ciò che ha sempre voluto dalla vita, ma la sua tranquillità sta per essere spazzata via in un giorno primaverile da qualcosa di inaspettato e improvviso...

America Latina: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Ospiti anche Ficarra e Picone, protagonisti della serie comedy Incastrati, di cui sono anche registi; il direttore de La Stampa Massimo Giannini; la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini.

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mago Forest, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Incontreremo al tavolo: Nek, nelle librerie con “A mani nude”, Carla Signoris e Fabrizio Bentivoglio, protagonisti di Monterossi – La serie in streaming su Prime Video dal 17 gennaio, Ale e Franz, Maurizio Ferrini.

Che tempo che fa va in onda stasera alle 20.00 su Rai3.