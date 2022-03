Che Tempo Che Fa: Gli Ospiti di Stasera 13 marzo 2022

Sarà una puntata in gran parte dedicata alla guerra in Ucraina, con contributi di giornalisti e inviati, quella di “Che Tempo Che Fa”, il programma di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, in onda domenica 13 marzo a partire dalle 20, per l’anteprima e poi, alle 20.30.

Tra gli ospiti, il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini e in esclusiva, l’Ambasciatore italiano in Ucraina Pier Francesco Zazo. E ancora, sempre in esclusiva, il regista e l’attore due volte Premio Oscar Sean Penn, per portare la sua personale testimonianza della guerra in Ucraina, dove al momento dell’invasione russa, stava girando un documentario sulle tensioni tra i due Paesi. L’attore che lavorava da mesi a un documentario sulla tensione tra Russia e Ucraina, era volato a Kiev pochi giorni prima dello scoppio del conflitto. Il 28 febbraio aveva postato una foto che lo ritraeva a piedi, con lo zaino, mentre attraversava il confine con la Polonia. Accanto a lui una fila di macchine in fuga: “io e i miei colleghi abbiamo camminato per chilometri verso il confine dopo aver abbandonato la nostra macchina lungo la strada” ha dichiarato il premio Oscar, aggiungendo: “quasi tutte le auto hanno a bordo donne e bambini, senza segni di bagaglio e quell’auto è l’unico loro bene di valore”.

Myself & two colleagues walked miles to the Polish border after abandoning our car on the side of the road. Almost all the cars in this photo carry women & children only, most without any sign of luggage, and a car their only possession of value. pic.twitter.com/XSwCDgYVSH