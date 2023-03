Che Dio ci aiuti 7: Stasera su Rai 1 la Nona Puntata della fiction con Francesca Chillemi

Anticipazioni TV

Questa Sera su Rai 1 torna Che Dio ci aiuti 7, arrivato alla Nona e Penultima Puntata. In programma due nuovi episodi, insieme ad Azzurra, Suor Teresa, Emilano e alle ragazze del Convento.

Questa Sera, in Prima Serata su Rai 1, c'è il penultimo appuntamento con la fiction Che Dio ci aiuti 7, arrivata alla Nona Puntata. Cosa accadrà nel Convento degli Angeli Custodi di Assisi in attesa del gran finale della prossima settimana? Di sicuro Azzurra continuerà a fare la detective, magari con l'aiuto di Emiliano. E lo psichiatra riuscirà finalmente a ritrovare la ragazza con il fermaglio? E Suor Teresa? Sceglierà la famiglia giusta per il piccolo Elia? Probabilmente tutto si risolverà nel finale di stagione, però i due episodi di stasera riservano certamente belle sorprese.

Prodotta da Matilde e Luca Bernabei, Che Dio ci aiuti 7 è diretta da Isabella Leoni e Francesco Vicario. Il cast è composto da Francesca Chillemi, Pierpaolo Spollon, Fiorenza Pieri, Federica Pagliaroli, Emma Valenti, Ileana D'Ambra, Filippo De Carli, Valerio Di Domenicantonio.

Che Dio ci aiuti 7: Dove eravamo rimasti?

Nella puntata precedente di Che Dio ci aiuti, Suor Teresa ha temporeggiato parecchio prima di darsi da fare per trovare una famiglia per Elia, ma poi lo ha coinvolto nella ricerca e insieme a lui è andata a trovarne una che al bambino sembrava perfetta. Elia ha ringraziato la zia abbracciandola e dicendole: "Ti voglio bene", e fra i due è tornato il sereno. Emiliano, invece, ha incontrato una ragazza che gli ha fatto subito perdere la testa: Corinna. Corinna si è presentata come paziente insonne e lo psichiatra l'ha aiutata a risolvere il suo problema. Poi la ragazza gli ha confessato di voler passare a un altro terapista perché invaghita proprio di lui. Dopodiché gli ha rivelato di essere lei la ragazza del fermaglio. Sara ha cercato in ogni modo di ostacolare la relazione fra Emiliano e Corinna, facendosi aiutare da Ludo e Cate, ma non ci è riuscita. Cate ha ricevuto una chiamata di Giuseppe che l'ha invitata a cena fuori ma poi non si è presentato, mentre Ludo non è riuscita a perdonare Ettore. Azzurra, sempre più matura, ha dato il suo conforto a un seminarista con un passato doloroso e una malattia incurabile.

Che Dio ci aiuti 7: Anticipazioni della Nona Puntata

La Nona Puntata di Che Dio ci Aiuti 7 si divide in due episodi: Sempre con te e La forma dell'amore

Sempre con te

Suor Teresa continua a perdere tempo e ad allontanare il momento in cui dovrà chiamare i Servizi Sociali. Azzurra è molto sorpresa dal suo cambiamento, ma torna a chiedere alla Madre Superiora di concentrarsi sul bene di Elia. Nel frattempo le ragazze sono decisamente in difficoltà. Ludovica non trova l'uomo che potrebbe scagionare sua madre, mentre Cate è agitatissima per l'audizione al Conservatorio. Sara cerca di dare una mano a Cate, ma finisce per mettere nei guai Emiliano. Suor Costanza torna finalmente al convento e incontra un suo amico di infanzia, tale Umberto, che la porta a rivivere un accadimento del passato.

La forma dell'amore

Elia fa la conoscenza della sua nuova famiglia e sembra che abbia accettato di buon grado l'idea di lasciare il convento. Anche Suor Teresa è più tranquilla, tanto che decide di mettere in scena, nel giorno della recita finale del coro, "L'infanzia di Gesù". La religiosa coinvolge anche Emiliano, Sara, Corinna e Marco, creando frizioni e gelosie. Cate, proprio grazie al coro, ha finalmente la possibilità di essere presa in considerazione per il Conservatorio, mentre Ludovica scopre una cosa terribile su sua madre e precipita nello sconforto e nell'incertezza sul da farsi. Azzurra, infine, ha una rivelazione sconvolgente su Sara.

Allora tutti davanti alla tv, Stasera su Rai 1, per l'Ottava e Penultima Puntata di Che Dio ci aiuti 7.